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Estudo aponta jogadores sub-21 mais valiosos do futebol sul-americano; meia do Botafogo lidera

Cruzeiro, Corinthians e Athletico-PR também têm representantes

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 18:40
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Álvaro Montoro, do Botafogo, em ação contra o Cruzeiro
Montoro é um dos destaques do elenco do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Cies Football (Observatório do Futebol) divulgou estudo apontando os jogadores mais valorizados da América do Sul na categoria sub-21. Clubes brasileiros como Athletico-PR, Botafogo, Corinthians e Cruzeiro têm atletas dentro do top 10. O valor da lista ultrapassa R$ 1 bilhão.

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Quem lidera a lista é Álvaro Montoro, meia argentino de 19 anos, jogador do Botafogo. De acordo com o Cies Football, o valor de mercado do camisa 10 do Glorioso é de R$ 220 milhões. O clube da estrela solitária ainda tem o volante Huguinho em quinto, no valor de R$ 100,9 milhões, e o centroavante panamenho Kadir, em oitavo, com R$ 86,8 milhões.

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Em segundo aparece o equatoriano Keny Arroyo, de 20 anos, do Cruzeiro, com valor estimado em R$ 181 milhões. O volante Zé Lucas, de 18 anos, recém-contratado junto ao Sport, fecha o top 10 com valor de R$ 77,9 milhões.

Na quarta colocação, Arthur Dias, convocado por Carlo Ancelotti para a Data Fifa de setembro e início de outubro, representa o Athletico-PR. O zagueiro, de acordo com o levantamento do Observatório do Futebol, está avaliado em R$ 101,53 milhões.

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Arthur Dias olha concentrado durante duelo entre Athletico-PR e Atlético-GO
Arthur Dias foi convocado para a Seleção Brasileira (Foto: Heber Gomes / AGIF / Folhapress)

André Santos, volante de 20 anos, e Gui Negão, atacante de 19, estão em sexto e sétimo, representando o Corinthians. Os jogadores valem, respectivamente, R$ 95,62 milhões e R$ 92,67 milhões.

Ainda aparecem na lista de jogadores mais valiosos do continente Tobías Andrada, meia do River Plate, em terceiro lugar, com valor estimado em R$ 148 milhões, e Tomás Aranda, ponta do Boca Juniors, a R$ 83,23 milhões.

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Veja o ranking:

1º Álvaro Montoro (Botafogo) - R$ 220 milhões;
2º Keny Arroyo (Cruzeiro) - R$ 181 milhões;
3º Tobías Andrada (River Plate) - R$ 148 milhões;
4º Arthur Dias (Athletico-PR) - R$ 101,53 milhões;
5º Huguinho (Botafogo) - R$ 100,9 milhões;
6º André Santos (Corinthians) - R$ 95,62 milhões;
7º Gui Negão (Corinthians) - 92,67 milhões;
8º Kadir (Botafogo) - R$ 86,8 milhões;
9º Tomás Aranda (Boca Juniors) - R$ 83,23 milhões;
10º Zé Lucas (Cruzeiro) - R$ 77,9 milhões.

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