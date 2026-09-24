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Lance!TV estreia programa 'Seda sem filtro', que abordará bastidores do esporte

Vicente Seda será o responsável pela nova atração do canal: 'Seda sem Filtro'

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 17:47
Atualizado há 1 minutos
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Vicente Seda - Seda sem Filtro (foto: João Fraga/Lance!)
Vicente Seda - Seda sem Filtro (foto: João Fraga/Lance!)

A Lance!TV, canal oficial do Lance! no Youtube, estreia nesta quinta-feira (24) o programa "Seda sem filtro", que será exibido semanalmente neste mesmo dia, sempre às 19h. O programa abordará os bastidores do esporte, desde política a finanças, negociações e os principais temas que esquentam o debate fora das quatro linhas no país.

O programa será conduzido pelo jornalista Vicente Seda. Na inauguração do quadro, ele traz para o centro do debate o gramado do Maracanã, alvo de críticas recorrentes nas últimas semanas. Com exclusividade, Seda informou que a NFL, liga profissional de futebol americano, iniciou na madrugada desta quinta (25) a troca completa do gramado, numa estrutura híbrida, para o duelo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, domingo, às 17h25.

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Com mais de 20 anos de experiência em jornalismo investigativo e passagem por alguns dos maiores veículos de mídia do Brasil. Seda venceu duas vezes o Prêmio Petrobras de jornalismo — "Fraude na compra de ingressos de setor de luxo do Maracanã vira golpe" e "Venda proibida: agências negociam ingressos de cativa do Maracanã em hotéis de luxo", ambas pelo Ge.com, em 2014 e 2015, respectivamente. O jornalista também foi finalista do Prêmio Embratel com o Dossiê Ferj, publicado pelo Lance! em 2007 e que provocou intervenção do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

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O jornalista também cobriu Copas do Mundo, Olimpíadas e Pan-Americanos. Acompanhou até mesmo um terremoto no Haiti.

Seda começou a carreira na Avenida Brasil 500, antiga sede da redação do Jornal do Brasil. E de lá passou por este mesmo Lance!, em seus tempos de impresso, Extra/O Globo, iG, Ge.globo/SporTV/TV Globo. De volta ao Lance!, o jornalista revisita as suas raízes no jornalismo, com foco em informações exclusivas dos bastidores do esporte e conteúdo investigativo.

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