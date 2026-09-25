O Corinthians se reapresenta nesta sexta-feira (25) para iniciar os trabalhos durante a Data Fifa, com um objetivo claro: trabalhar para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e com a expectativa de recuperação de Yuri Alberto, que voltou dois dias antes para acelerar o tratamento.

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Um dos pilares do time dentro do elenco, o jogador sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita no jogo contra o Athletico-PR, no dia 30 de julho. Durante o processo de recuperação, houve uma complicação na região lesionada, com a detecção de uma ruptura parcial da fibrose muscular. O artilheiro do Timão começou a realizar trabalhos de fisioterapia no CT Joaquim Grava, e a expectativa é iniciar a transição física nesta semana.

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É natural que, em um primeiro momento, Yuri Alberto não consiga manter a mesma entrega e potência que apresentava antes de se lesionar. A principal dúvida que fica para aqueles que desejam a volta do atacante da maneira mais rápida possível é: como saber se ele já está pronto para jogar com segurança?

— Quando um atleta se lesiona, a gente inicia o processo de fisioterapia. Então, com uma fase mais de controle da dor e do edema, se ele existir, começa a ativação muscular. Ele vai evoluindo na questão dos exercícios, tanto na dificuldade quanto na complexidade, na questão da carga. E, quando o atleta volta a realizar algumas atividades, isso é feito de forma gradual. Então, se o atleta precisa correr, por exemplo, ele vai fazer, inicialmente, um trote. E aí, ele se sentindo bem, passamos para a fase seguinte. Tudo, na verdade, é uma progressão — disse Ellen Exmalte, fisioterapeuta e especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil).

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Outro ponto de atenção é o retorno aos esportes ainda com algum nível de dor ou incômodo. No alto rendimento, fatores como calendário de competições, comissão técnica e outros compromissos podem aumentar a pressão para que o atleta esteja novamente em atividade em um período mais curto.

— Às vezes, o calendário não permite que um trabalho de fisioterapia seja 100% concluído. Então, em alguns casos, o atleta pode ainda sentir um incômodo. Mas, pensando numa reabilitação clássica, com todos os passos sendo seguidos corretamente até o retorno, o objetivo é que o atleta esteja preparado para realizar as atividades sem limitações relevantes — afirma a especialista.

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O Corinthians volta a campo contra o Internacional no dia 7 de outubro, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Yuri Alberto, atacante do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Corinthians vê rendimento com Yuri Alberto crescer

Com Yuri Alberto em campo, o Corinthians disputou 32 jogos em 2026 e teve 14 vitórias, dez empates e oito derrotas, alcançando 54% de aproveitamento. No período, a equipe marcou 35 gols, média de 1,1 por partida, e o atacante foi responsável por oito deles, o equivalente a 23% dos gols alvinegros.

Sem Yuri Alberto, o Corinthians entrou em campo 21 vezes na temporada, com seis vitórias, cinco empates e dez derrotas. O aproveitamento caiu para 37%, enquanto o time marcou 21 gols, média de 1,0 por jogo. A equipe também registrou 12,3 finalizações por partida, contra 13,1 nos jogos com o atacante.

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A diferença mais significativa aparece no desempenho em campo. Com Yuri Alberto, o Corinthians teve 17 pontos percentuais a mais de aproveitamento e também apresentou médias ligeiramente superiores de gols e finalizações. O centroavante ainda participou diretamente de quase um quarto dos gols marcados pela equipe nos 32 jogos em que esteve à disposição.

Yuri Alberto em 2026

32 jogos (26 titular) 8 gols 4 assistências 200 minutos para participar de gol 2.1 finalizações por jogo (0.9 no gol) 0.7 passes decisivos por jogo 26% de conversão em grandes chances 5 grandes chances criadas 8.4 finalizações para marcar 39% de eficiência nos duelos 0.8 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.69

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Yuri Alberto pelo Corinthians

238 jogos (203 titular) 84 gols 24 assistências 168 minutos para participar de gol 2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol) 0.7 passes decisivos por jogo 44% de conversão em grandes chances 31 grandes chances criadas 7.0 finalizações para marcar 41% de eficiência nos duelos 1.3 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.96

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