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Zé Ricardo aciona Justiça e cobra R$ 1,3 milhão do Internacional

Zé Ricardo aciona a Justiça contra o Internacional cobrando R$ 1,3 milhão

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 11:56
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Zé Ricardo - Shimizu S-Pulse
Zé Ricardo exige R$ 1,3 milhão do Internacional após descumprimento de acordo parcelado firmado em 2025 (Foto: Divulgação)

O técnico Zé Ricardo voltou a acionar o Internacional na Justiça para exigir o pagamento de R$ 1,305.799,70. A cobrança milionária é referente a pendências financeiras não quitadas de sua passagem pelo Beira-Rio em 2019, período em que comandou a equipe gaúcha por apenas 11 partidas ao longo de 48 dias.

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O imbróglio jurídico ganhou novos contornos após o descumprimento de um acordo firmado no ano passado. Em julho de 2025, o treinador havia aceitado renegociar o débito original de R$ 723,2 mil para R$ 600 mil, divididos em 18 parcelas mensais de R$ 33,3 mil. No entanto, o contrato previa uma cláusula de rescisão: caso o Colorado atrasasse três parcelas consecutivas, a dívida retornaria ao valor bruto inicial, acrescida de multa contratual, juros acumulados e correção monetária pelo IGP-M.

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zé ricardo - fluminense x cruzeiro / (Foto: Nayra Halm / Staff Images / CRUZEIRO)
Zé Ricardo exige R$ 1,3 milhão do Internacional após descumprimento de acordo parcelado firmado em 2025 (Foto: Nayra Halm / Staff Images / Cruzeiro)

Sem receber as parcelas acordadas, Zé Ricardo notificou o clube no início de 2026. O Internacional chegou a reconhecer formalmente o débito extrajudicialmente e prometeu quitar a pendência até abril, mas não cumpriu o compromisso. Diante disso, a defesa do treinador apresentou nova planilha de cálculo atualizada, descontando os R$ 166,6 mil que já haviam sido pagos antes da inadimplência e aplicando os juros acumulados de 68,87% e multa de 5%, alcançando o valor final de R$ 1,3 milhão.

Na ação judicial, os advogados do comandante solicitaram citação imediata do clube com prazo de 15 dias para pagamento voluntário. Caso o valor não seja depositado, a defesa exige o bloqueio de ativos financeiros do clube via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, além da expedição de um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que retenha cota de premiações que o Internacional tenha a receber por sua participação na Copa do Brasil 2026.

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