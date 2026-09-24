Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Patrocinador máster do Cruzeiro se posiciona sobre MP das bets

Outros clubes já foram notificados pelos patrocinadores

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
24/09/2026 15:25
Favorite o Lance! no Google
Vestiário do Cruzeiro contra o CAP
Vestiário do Cruzeiro contra o CAP (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Diferente do que ocorreu com clubes como o Corinthians, que recebeu uma notificação de seu parceiro, a Betnacional, patrocinador máster do Cruzeiro, aguarda uma decisão concreta do governo para tomar qualquer providência.

Equador em amistoso (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Jogadores de Atlético e Cruzeiro participam de derrota do Equador: veja as atuações

Futebol Internacional
Há 3 horas
Gabigol comemora gol na vitória do Santos sobre o Remo

Santos ainda não negocia permanência de Gabigol com Cruzeiro, diz executivo

Santos
Há 23 horas
Jogadores do Cruzeiro disputam bola aérea

Cruzeiro evolui nos cruzamentos, mas segue com problema aéreo

Cruzeiro
Há 1 dia

Em posicionamento enviado à reportagem do Lance!, a empresa ressalta que não há definição concreta sobre o tema. Entretanto, qualquer avaliação por parte da casa de apostas dependerá do conteúdo das medidas eventualmente adotadas pelas autoridades.

continua após a publicidade

– Neste momento, ainda não há uma definição concreta sobre o tema. No entanto, eventuais mudanças que alterem de forma significativa as condições de operação das empresas reguladas podem afetar diretamente sua capacidade de investimento e, consequentemente, a sustentabilidade dos atuais contratos de publicidade e patrocínio – disse a Betnacional em nota.

Vestiário do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
Vestiário do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Confira a nota completa da patrocinadora máster do Cruzeiro

"A Betnacional acompanha com atenção o debate sobre possíveis mudanças relacionadas ao mercado de apostas no Brasil e seus potenciais impactos sobre toda a cadeia econômica ligada ao setor.

continua após a publicidade

Neste momento, ainda não há uma definição concreta sobre o tema. No entanto, eventuais mudanças que alterem de forma significativa as condições de operação das empresas reguladas podem afetar diretamente sua capacidade de investimento e, consequentemente, a sustentabilidade dos atuais contratos de publicidade e patrocínio.

Qualquer avaliação dependerá do conteúdo e da extensão das medidas eventualmente adotadas pelas autoridades. As atividades e os contratos seguem normalmente neste momento"

continua após a publicidade

Entenda o cenário

O Governo Federal estuda editar uma Medida Provisória (MP) para restringir, ou até interromper, a exploração das apostas de quota fixa no Brasil, mas ainda não se conhece o texto da eventual medida nem a extensão de seus efeitos. A expectativa é que a medida seja oficializada nos próximos dias.

Na última quinta-feira (17), oito clubes da Série A do futebol brasileiro (entre eles o Cruzeiro) publicaram um manifesto conjunto em defesa do mercado regulado de apostas esportivas no Brasil. O documento é uma reação direta à possibilidade de o Governo Federal editar uma Medida Provisória que proibiria os jogos de cassino on-line no país. A decisão foi tomada em reunião com representantes oficiais dos clubes na sede da Ferj nesta quinta.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Equador em amistoso (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Futebol Internacional

Jogadores de Atlético e Cruzeiro participam de derrota do Equador: veja as atuações

Há 3 horas
Gabigol comemora gol na vitória do Santos sobre o Remo

Santos

Santos ainda não negocia permanência de Gabigol com Cruzeiro, diz executivo

Há 23 horas
Flaco Lopez, do Palmeiras, e Messi se abraçam de joelhos em comemoração a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo 2026

Futebol Nacional

Opinião: ressalvas à parte, os nossos estrangeiros também não são os melhores

Há 23 horas
Kannemann Grêmio São José-RS Campeonato Gaúcho 2026

Futebol Nacional

Como um jogador estrangeiro pode se naturalizar brasileiro? Veja as regras

Há 1 dia
Jogadores do Cruzeiro disputam bola aérea

Cruzeiro

Cruzeiro evolui nos cruzamentos, mas segue com problema aéreo

Há 1 dia
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Futebol Nacional

Regra dos 12 jogos no Brasileirão e times B entram na mira de CBF e clubes

Há 1 dia
Mais LANCE!
Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira

Seleção Brasileira: o que esperar das novidades da lista de Ancelotti após a Copa do Mundo

Otávio no Mundial Sub-20

Goleiro do Cruzeiro, Otávio saltou da Seleção Sub-20 para a principal em um ano

Arrascaeta e Lucas Romero posam com árbitro antes de jogo entre Flamengo e Cruzeiro

Dos clubes à Seleção: os impactos da redução do limite de estrangeiros no Brasileirão

Paulinho na Neo Química Arena

Cruzeiro abre conversas por Paulinho, dirigente do Mirassol

Homenagem do Cruzeiro ao Ronaldo

Cruzeiro homenageia Ronaldo Fenômeno em aniversário de 50 anos

Matheus Pereira no vestiário do Barradão

Bastidores de vitória do Cruzeiro mostram Matheus Pereira como liderança no vestiário

Gabigol, atacante do Flamengo, durante entrevista ao 'Fui Clear'

Presidente do Santos abre o jogo sobre futuro de Gabigol, emprestado pelo Cruzeiro

Artur Jorge dando orientações

O que melhorou e o que piorou no Cruzeiro pós-Copa do Mundo?

Artur Jorge em coletiva após Vitória x Cruzeiro

Artur Jorge explica formação com três zagueiros no Cruzeiro

Jonathan Jesus contra o Vitória

Zagueiro do Cruzeiro lamenta lesão e exalta convocados

Troféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)

Clubes aprovam redução de estrangeiros no Brasileirão

Premiação Copa do Brasil

Copa do Brasil terá aumento de premiação, mas parte do valor terá destino obrigatório

Arroyo cumprimenta Felipe MOrais

Arroyo destaca união do elenco do Cruzeiro após semana de protestos

Artur Jorge em coletiva no Barradão

Artur Jorge projeta pausa e diz que Libertadores é "objetivo e não obrigação" para o Cruzeiro