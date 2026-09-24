Patrocinador máster do Cruzeiro se posiciona sobre MP das bets

Diferente do que ocorreu com clubes como o Corinthians, que recebeu uma notificação de seu parceiro, a Betnacional, patrocinador máster do Cruzeiro, aguarda uma decisão concreta do governo para tomar qualquer providência.

Em posicionamento enviado à reportagem do Lance!, a empresa ressalta que não há definição concreta sobre o tema. Entretanto, qualquer avaliação por parte da casa de apostas dependerá do conteúdo das medidas eventualmente adotadas pelas autoridades.

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– Neste momento, ainda não há uma definição concreta sobre o tema. No entanto, eventuais mudanças que alterem de forma significativa as condições de operação das empresas reguladas podem afetar diretamente sua capacidade de investimento e, consequentemente, a sustentabilidade dos atuais contratos de publicidade e patrocínio – disse a Betnacional em nota.

Vestiário do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

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Confira a nota completa da patrocinadora máster do Cruzeiro

"A Betnacional acompanha com atenção o debate sobre possíveis mudanças relacionadas ao mercado de apostas no Brasil e seus potenciais impactos sobre toda a cadeia econômica ligada ao setor.

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Neste momento, ainda não há uma definição concreta sobre o tema. No entanto, eventuais mudanças que alterem de forma significativa as condições de operação das empresas reguladas podem afetar diretamente sua capacidade de investimento e, consequentemente, a sustentabilidade dos atuais contratos de publicidade e patrocínio.

Qualquer avaliação dependerá do conteúdo e da extensão das medidas eventualmente adotadas pelas autoridades. As atividades e os contratos seguem normalmente neste momento"

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Entenda o cenário

O Governo Federal estuda editar uma Medida Provisória (MP) para restringir, ou até interromper, a exploração das apostas de quota fixa no Brasil, mas ainda não se conhece o texto da eventual medida nem a extensão de seus efeitos. A expectativa é que a medida seja oficializada nos próximos dias.

Na última quinta-feira (17), oito clubes da Série A do futebol brasileiro (entre eles o Cruzeiro) publicaram um manifesto conjunto em defesa do mercado regulado de apostas esportivas no Brasil. O documento é uma reação direta à possibilidade de o Governo Federal editar uma Medida Provisória que proibiria os jogos de cassino on-line no país. A decisão foi tomada em reunião com representantes oficiais dos clubes na sede da Ferj nesta quinta.

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