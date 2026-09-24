O Corinthians foi notificado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) pelo não pagamento de três parcelas de um acordo firmado em fevereiro deste ano para quitar uma dívida bilionária acumulada ao longo de 20 anos. A informação foi inicialmente divulgada pelo Ge e confirmada pelo Lance!.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Timão cumpriu, inicialmente, com as quatro primeiras prestações, referentes aos meses de fevereiro, março, abril e maio. As parcelas de junho, julho e agosto, porém, não foram pagas dentro do prazo previsto no acordo.

continua após a publicidade

A inadimplência soma R$ 20,494 milhões. O débito faz parte da negociação firmada pelo Corinthians com a Fazenda Nacional para regularizar as pendências acumuladas ao longo das últimas duas décadas.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do Corinthians afirmou que o clube já mantém contato com a Fazenda Nacional para tratar da situação. Segundo o posicionamento, as conversas estão em andamento e a diretoria trabalha para solucionar a pendência o quanto antes.

continua após a publicidade

Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

Acordo reúne débitos tributários, previdenciários e de FGTS

O acordo firmado em fevereiro reúne pendências de diferentes categorias, sendo aproximadamente R$ 1 bilhão em tributos não previdenciários, cerca de R$ 200 milhões em débitos relacionados à Previdência Social e outros R$ 15 milhões vinculados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A proposta foi apresentada em 2024 e, após um período de "negociações intensas", como definiu a PGFN, as partes chegaram a um entendimento que engloba todo o passivo do clube com a União.

Pelo acordo, o Corinthians desembolsará R$ 679 milhões em recursos próprios após obter redução de 46,6% sobre encargos, multas e juros, percentual inferior ao limite máximo previsto na legislação. O pagamento será feito de forma parcelada, com prazo maior para as obrigações não previdenciárias e menor para as previdenciárias, estabelecendo cronogramas específicos para a quitação dos compromissos tributários.

continua após a publicidade

Para as pendências relacionadas ao FGTS, o Corinthians aderiu ao modelo disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, que prevê redução superior a 30% do valor devido e parcelamento em até 60 vezes. Já no caso das contribuições sociais previstas na Lei Complementar nº 110, de 2001, ficou definido o pagamento integral em parcela única, com abatimento de 70% sobre os encargos.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.