Santos já tem quatro candidatos à presidência; veja quem são

O Santos já tem quatro candidatos confirmados para a eleição presidencial de 2026. Wladimir Mattos, Maurício Maruca, José Renato Quaresma e Ivan Luduvice apresentaram suas candidaturas e têm projetos distintos para o futuro do clube, que vive um momento de decisões importantes dentro e fora de campo.

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Perfis dos candidados à presidência do Santos

Wladimir Mattos

Administrador e empresário, Wladimir Mattos disputa novamente a presidência do Santos após ter participado da eleição de 2023. Candidato pela Chapa 2 naquele pleito, ele terminou em quinto lugar, com 562 votos. Para 2026, apresenta um projeto baseado em profissionalização, governança e equilíbrio financeiro, além de defender a criação de uma SAF e maior integração entre as categorias de base e o futebol profissional.

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Maurício Maruca

Empresário, Maurício Maruca também esteve na eleição de 2023 e agora volta à disputa em uma chapa que tem Rodrigo Marino como candidato a vice. Ele tem feito críticas ao atual processo de transformação do Santos em SAF e defende que eventuais investidores sejam avaliados em um processo mais amplo. Para a área financeira, anunciou Luciano Paciello, ex-diretor financeiro do Palmeiras, como integrante de seu projeto.

José Renato Quaresma

Empresário da Baixada Santista e formado em Administração, José Renato Quaresma tem experiência dentro do próprio Santos. Ele integrou o Comitê de Gestão durante a administração de Andrés Rueda e, posteriormente, comandou as categorias de base na gestão Marcelo Teixeira, cargo que deixou em março de 2026. Sua candidatura tem como slogan "Da Base ao Topo" e apresenta a formação de jogadores como um dos elementos centrais do projeto.

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Ivan Luduvice

Aos 42 anos, Ivan Luduvice é procurador do Estado de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça Desportiva do estado. Sócio do Santos desde 2005, disputa pela primeira vez a presidência do clube. Seu plano é dividido em cinco áreas: gestão e governança; futebol masculino, feminino e de base; marketing e receitas; estádio e torcedor; e comunicação, memória e novas receitas. Luduvice também defende a criação de uma SAF de grande porte para o Santos.