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Assembleia aprova aumento de capital social da SAF do Botafogo; entenda

Eagle tem 30 dias para comprar 98 milhões das ações, ou Social poderá acionar subscrição e totalizar 200 milhões

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 21:43
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João Paulo Magalhães é o presidente do Botafogo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)
João Paulo Magalhães é o presidente do Botafogo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)

Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), nesta quinta-feira (24) a SAF do Botafogo aprovou o aumento do capital social com 200 milhões de novas ações cotadas em R$ 2 milhões (um centavo de real por ação). O clube divulgou o novo passo da reestruturação do projeto em nota oficial.

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Agora, a Eagle Bidco, dona de 90% da SAF, tem até 30 dias para comprar 98 milhões das novas ações — O Botafogo de Futebol e Regatas, em seu quadro social, dono de 51% após acionar o bônus de subscrição em julho, irá adquirir 102 milhões. A Eagle, após decisão judicial, foi representada pelos Administradores Judiciais da SAF Botafogo.

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Presidente do clube, João Paulo Magalhães, representando uma das partes interessadas, votou a favor. A Eagle, por sua vez, sem poderes políticos, não pôde participar e foi representada pelo escritório Marcello Macêdo Advogados e a Preserva-Ação Administração Judicial.

De acordo com o comunicado, a medida visa melhorar o fluxo de caixa da SAF, considerando sua atual financeira após o fim da gestão de John Textor e o contexto em meio à Recuperação Judicial.

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Caso o grupo, antigo acionista majoritário, não exerça a opção de compra, o Social irá adquirir o restante do montante e, assim, diluindo a participação societária da Eagle. Após essa etapa, o Botafogo poderá repassar cerca de 90% das ações para a GDA Luma, do empresário Gabriel de Alba, já na iminência da compra e que opera extraoficialmente.

General Severiano é a sede do Botafogo associativo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)
General Severiano é a sede do Botafogo associativo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)

Leia a nota oficial do Botafogo:

"A SAF Botafogo informa que realizou, nesta quinta-feira (24), Assembleia Geral Extraordinária (AGE), em primeira convocação, na qual foi aprovado o aumento do capital social da Companhia mediante a emissão de novas ações ordinárias da Classe B, todas nominativas e sem valor nominal. As ações subscritas pelos acionistas deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional no prazo máximo de três dias úteis a contar da respectiva subscrição.

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A medida tem como objetivo contribuir para a recomposição do fluxo de caixa da Companhia considerando sua atual situação econômico-financeira e o contexto de recuperação judicial, inclusive para o cumprimento de obrigações correntes."

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