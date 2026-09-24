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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (24/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 08:30
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Cristiano Ronaldo no aquecimento para Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026
Cristiano Ronaldo no aquecimento para Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Kamil Krzaczynski / AFP)

A quinta-feira (24) terá uma programação movimentada pela Uefa Nations League, com oito partidas ao longo do dia. Os destaques ficam para Holanda x Alemanha, Portugal x País de Gales, Noruega x Dinamarca e Sérvia x Grécia.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 24 de setembro de 2026):

UEFA Nations League

13h – Andorra x Malta – ESPN 4 e Disney+

  1. Palpite: 1 x 2 (3,45 vitória Andorra, 2,82 Empate, 2,35 vitória Malta)

➡️ Clique para assistir no Disney+

15h45 – Holanda x Alemanha – ESPN e Disney+

  1. Palpite: 1 x 2 (2,42 vitória Holanda, 3,70 Empate, 2,72 vitória Alemanha)
Jogadores da Alemanha comemoram gol contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo de 2026
Jogadores da Alemanha celebram gol contra Curaçao na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

15h45 – Sérvia x Grécia – ESPN 4 e Disney+

  1. Palpite: 1 x 2 (2,65 vitória Sérvia, 3,30 Empate, 2,72 vitória Grécia)

15h45 – Noruega x Dinamarca – Disney+

  1. Palpite: 1 x 2 (1,78 vitória Noruega, 4,00 Empate, 4,20 vitória Dinamarca)

15h45 – Liechtenstein x Lituânia – Sportv 3

  1. Palpite: 1 x 2 (9,40 vitória Liechtenstein, 4,85 Empate, 1,31 vitória Lituânia)

➡️ Clique para assistir no SporTV

15h45 – Áustria x Israel – Sportv 2

  1. Palpite: 1 x 2 (1,43 vitória Áustria, 5,00 Empate, 6,50 vitória Israel)

15h45 – Kosovo x Irlanda – Disney+

  1. Palpite: 1 x 2 (2,42 vitória Kosovo, 3,15 Empate, 3,10 vitória Irlanda)

15h45 – Portugal x País de Gales – Sportv

  1. Palpite: 1 x 2 (1,21 vitória Portugal, 6,80 Empate, 12,00 vitória Gales)

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