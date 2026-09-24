A quinta-feira (24) terá uma programação movimentada pela Uefa Nations League, com oito partidas ao longo do dia. Os destaques ficam para Holanda x Alemanha, Portugal x País de Gales, Noruega x Dinamarca e Sérvia x Grécia.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 24 de setembro de 2026):

UEFA Nations League

13h – Andorra x Malta – ESPN 4 e Disney+

Palpite: 1 x 2 (3,45 vitória Andorra, 2,82 Empate, 2,35 vitória Malta)

➡️ Clique para assistir no Disney+

15h45 – Holanda x Alemanha – ESPN e Disney+

Palpite: 1 x 2 (2,42 vitória Holanda, 3,70 Empate, 2,72 vitória Alemanha)

Jogadores da Alemanha celebram gol contra Curaçao na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

15h45 – Sérvia x Grécia – ESPN 4 e Disney+

Palpite: 1 x 2 (2,65 vitória Sérvia, 3,30 Empate, 2,72 vitória Grécia)

15h45 – Noruega x Dinamarca – Disney+

Palpite: 1 x 2 (1,78 vitória Noruega, 4,00 Empate, 4,20 vitória Dinamarca)

15h45 – Liechtenstein x Lituânia – Sportv 3

Palpite: 1 x 2 (9,40 vitória Liechtenstein, 4,85 Empate, 1,31 vitória Lituânia)

➡️ Clique para assistir no SporTV

15h45 – Áustria x Israel – Sportv 2

Palpite: 1 x 2 (1,43 vitória Áustria, 5,00 Empate, 6,50 vitória Israel)

15h45 – Kosovo x Irlanda – Disney+

Palpite: 1 x 2 (2,42 vitória Kosovo, 3,15 Empate, 3,10 vitória Irlanda)

15h45 – Portugal x País de Gales – Sportv

Palpite: 1 x 2 (1,21 vitória Portugal, 6,80 Empate, 12,00 vitória Gales)

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