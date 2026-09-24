Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (24/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quinta-feira (24) terá uma programação movimentada pela Uefa Nations League, com oito partidas ao longo do dia. Os destaques ficam para Holanda x Alemanha, Portugal x País de Gales, Noruega x Dinamarca e Sérvia x Grécia.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 24 de setembro de 2026):
UEFA Nations League
13h – Andorra x Malta – ESPN 4 e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
15h45 – Holanda x Alemanha – ESPN e Disney+
15h45 – Sérvia x Grécia – ESPN 4 e Disney+
15h45 – Noruega x Dinamarca – Disney+
15h45 – Liechtenstein x Lituânia – Sportv 3
➡️ Clique para assistir no SporTV
15h45 – Áustria x Israel – Sportv 2
15h45 – Kosovo x Irlanda – Disney+
15h45 – Portugal x País de Gales – Sportv
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