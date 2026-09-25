O elenco do Palmeiras se reapresenta nesta sexta-feira (25), na Academia de Futebol, para iniciar os trabalhos durante a Data Fifa, depois de quatro dias de descanso. O período foi concedido no fim de domingo, com o retorno do grupo de Porto Alegre, onde empatou sem gols com o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro.

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Nesse período de pouco mais de duas semanas sem compromissos oficiais, Abel Ferreira tem três objetivos definidos antes de iniciar uma maratona que pode chegar a 16 jogos na reta final da temporada, caso o Palmeiras avance às decisões dos dois torneios eliminatórios que disputa, a Copa do Brasil e a Libertadores.

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O Palmeiras teve oito jogadores convocados para a Data Fifa: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa, pelo Paraguai; Flaco López e Giay, pela Argentina; Jhon Arias, pela Colômbia; Piquerez e Emiliano Martínez, pelo Uruguai.

Recuperar Paulinho

Paulinho segue em recuperação de uma lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita e realiza trabalhos individuais com membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP), de olho em um retorno aos gramados ao fim da Data Fifa.

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A expectativa é que o camisa 10 inicie a transição para as atividades no campo durante a paralisação do calendário nacional. A liberação para os trabalhos com o restante do elenco, porém, deve ocorrer de forma gradual.

Paulinho não atua desde o fim de julho, quando foi titular na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no Nubank Parque, pelo Brasileirão. Na ocasião, permaneceu em campo por 65 minutos, sua maior marca desde que chegou ao clube. Em 2026, soma nove partidas e dois gols, marcados contra Flamengo e Chapecoense.

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Paulinho comemora gol do Palmeiras na vitória sobre o Flamengo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Preparar fisicamente o elenco para a sequência de jogos

Em um raro momento do calendário nacional, Abel Ferreira terá um período sem jogos para trabalhar com o elenco. Além dos ajustes táticos, a pausa permitirá à comissão técnica, em conjunto com o departamento médico, preparar fisicamente os jogadores para a reta final da temporada.

Entre 8 de outubro e 2 de dezembro, o Palmeiras tem 14 partidas agendadas. O número pode chegar a 16 caso a equipe elimine o Fluminense na Libertadores e o Vasco na Copa do Brasil. A sequência representa, em média, um jogo a cada quatro dias.

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A tendência é que o grupo comandado por Abel Ferreira realize atividades em dois períodos na Academia de Futebol, como ocorreu em outras pausas do calendário. Na sequência da temporada, além dos confrontos eliminatórios, o Palmeiras terá pela frente o Flamengo, em novembro, adversário direto na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

Evitar lesões

O Palmeiras tem, no momento, apenas dois jogadores sob os cuidados do departamento médico: Paulinho e Jefté. O atacante segue um cronograma para retornar aos gramados após a Data Fifa, enquanto o lateral ainda se recupera de uma cirurgia no joelho e tem como improvável a volta ainda nesta temporada.

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Enquanto trabalha com o elenco nos ajustes finais da preparação física, o departamento de futebol mantém contato com representantes das seleções sul-americanas que convocaram jogadores do clube. O objetivo é acompanhar o desgaste dos atletas e traçar o planejamento para o retorno ao Brasil.

Caso encerre a Data Fifa sem novos problemas físicos no elenco, o Palmeiras terá apenas Jefté como desfalque na reta final do calendário. O lateral é a terceira opção para o setor, que ganhou o jovem Arthur como alternativa após sua ascensão na equipe.

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