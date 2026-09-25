Operário-PR x Ceará: onde assistir, horário e escalações
Operário-PR x Ceará: pela 30ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Operário-PR e Ceará se enfrentam nesta 26 de setembro, às 16h30 no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 30ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Operário-PR vem de vitória fora de casa contra o Criciúma por 2 a 0, pela 29ª rodada da Série B. A equipe busca manter a boa fase para subir na tabela da competição.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 26 de Setembro de 2026, às 16h30
Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa, Paraná
Rodada: 30
Fase: Temporada regular
O Ceará vem de vitória em casa contra o Novorizontino por 2 a 1, também pela 29ª rodada da Série B. A equipe busca manter o ritmo para conquistar pontos importantes na competição.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 26 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa, Paraná
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Operário-PR
Técnico: Luizinho Lopes
Vágner; Miranda, Klaus, J. Cuenú e Doka; Matheus Trindade, Vinícius Diniz e Boschilia; Maxwell, Á. Torres e Caio Dantas.
Ceará
Técnico: Daniel Paulista
Richard; Sánchez, Luizão, Luiz Otávio e Júlio César; Bryan Borges, Richardson e Melk; N. Ferreira, Enzo e Rian Santana.
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