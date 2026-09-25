Operário-PR x Ceará: onde assistir, horário e escalações

Operário-PR e Ceará se enfrentam nesta 26 de setembro, às 16h30 no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 30ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Operário-PR vem de vitória fora de casa contra o Criciúma por 2 a 0, pela 29ª rodada da Série B. A equipe busca manter a boa fase para subir na tabela da competição.

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FICHA do confronto

Competição: Série B 2026

Data e horário: 26 de Setembro de 2026, às 16h30

Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa, Paraná

Rodada: 30

Fase: Temporada regular

O Ceará vem de vitória em casa contra o Novorizontino por 2 a 1, também pela 29ª rodada da Série B. A equipe busca manter o ritmo para conquistar pontos importantes na competição.

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Onde assistir

Competição: Série B (Temporada regular)

📅 Data: 26 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa, Paraná

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Operário-PR

Técnico: Luizinho Lopes

Vágner; Miranda, Klaus, J. Cuenú e Doka; Matheus Trindade, Vinícius Diniz e Boschilia; Maxwell, Á. Torres e Caio Dantas.

Ceará

Técnico: Daniel Paulista

Richard; Sánchez, Luizão, Luiz Otávio e Júlio César; Bryan Borges, Richardson e Melk; N. Ferreira, Enzo e Rian Santana.

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