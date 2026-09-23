O calendário do futebol brasileiro, e de todas as grandes ligas mundiais, está oficialmente pausado desde segunda-feira (21). Os principais campeonatos ficam pausados pelos próximos 13 dias por causa da nova "Super Data Fifa", que irá até 6 de outubro.

Apesar da paralisação do calendário nacional, haverá duas exceções. Os jogos, São Paulo x Santos e Atlético-MG x Bragantino, serão disputados no meio da Data Fifa. As duas partidas são válidas pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, que estava em atraso para estes clubes.

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São Paulo x Santos acontece no dia 2 de outubro (sexta) e Atlético-MG x Bragantino será disputado no dia seguinte (sábado, 3 de outubro). Os horários ainda não foram definidos. ➡️ Quantos jogadores da Seleção Brasileira jogam no Brasileirão?

Brasileiros serão liberados mais cedo da Data Fifa

Apesar de a Data Fifa só terminar no dia 6 de outubro, os jogadores da Seleção Brasileira devem ser liberados três dias antes do prazo reservado pela Fifa. Isso porque as seleções podem marcar até quatro amistosos por Data Fifa, mas o Brasil optou por realizar apenas três — houve interesse em fazer o quarto jogo, que seria com Bangladesh, mas o plano da CBF acabou não se concretizando. Com isso, os jogadores serão liberados um pouco antes para retornar à rotina dos clubes.

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➡️ Por que o Brasil vai jogar duas vezes contra a Austrália na Data Fifa?

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Quando o Brasileirão volta?

Com a interrupção do calendário de clubes para a Super Data Fifa, o Brasileirão retorna apenas a partir de 7 de outubro. Antes disso, haverá duas exceções: São Paulo x Santos, que jogam no dia 2; e Atlético-MG x Bragantino, que se enfrentam no dia seguinte. As duas partidas, porém, são ainda pela 21ª rodada.

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