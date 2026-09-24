O Santos fechou acordo com a Adidas, nesta quinta-feira (24), para ser a nova fornecedora de material esportivo do clube a partir de 2028. A empresa alemã terá parceria com o Peixe por um período de seis temporadas, ou seja, até o final de 2033.

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Até o fim do ano que vem, no entanto, a Umbro segue no clube alvinegro. A marca está no Alvinegro desde 2018, e antes já havia sido parceira do Peixe entre 1997 e 2011.

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Como a Adidas ainda terá mais de um ano para iniciar os trabalhos no clube, também terá tempo para um planejamento para desenvolver a primeira coleção da parceria com o time paulista.

A mudança de fornecedor agrada internamente, já que o Santos, além de receber mais dinheiro, poderá ampliar a rede de distribuição de seus produtos também fora do Brasil. A possibilidade discutida entre as partes inclui levar itens do clube para cerca de 120 lojas da marca pelo mundo.

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