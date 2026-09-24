Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Santos aceita proposta e terá nova fornecedora de material esportivo a partir de 2028

Atual fornecedora seguirá estampando sua marca no uniforme alvinegro até o fim da próxima temporada

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
24/09/2026 17:07
Favorite o Lance! no Google
nova camisa do Santos
Foto: Divulgação/Santos

O Santos fechou acordo com a Adidas, nesta quinta-feira (24), para ser a nova fornecedora de material esportivo do clube a partir de 2028. A empresa alemã terá parceria com o Peixe por um período de seis temporadas, ou seja, até o final de 2033.

Produtos Santos e Turma da Mônica

Santista declarada, Magali ganha coleção oficial do Santos; confira

Santos
Há 2 horas
Confronto está marcado para 2 de outubro, às 20h (de Brasília) (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

CBF define arbitragem de São Paulo e Santos no Brasileirão

São Paulo
Há 5 horas
Cuca comanda treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Bretta/ Santos FC)

Santos se reapresenta nesta quinta-feira após período de folga na Data Fifa

Santos
Há 23 horas

➡️Santos cresce no returno e mira vaga na Libertadores após eliminação nas Copas

Até o fim do ano que vem, no entanto, a Umbro segue no clube alvinegro. A marca está no Alvinegro desde 2018, e antes já havia sido parceira do Peixe entre 1997 e 2011.

continua após a publicidade

Como a Adidas ainda terá mais de um ano para iniciar os trabalhos no clube, também terá tempo para um planejamento para desenvolver a primeira coleção da parceria com o time paulista.

A mudança de fornecedor agrada internamente, já que o Santos, além de receber mais dinheiro, poderá ampliar a rede de distribuição de seus produtos também fora do Brasil. A possibilidade discutida entre as partes inclui levar itens do clube para cerca de 120 lojas da marca pelo mundo.

continua após a publicidade

➡️ Santos se reapresenta nesta quinta-feira após período de folga na Data Fifa

camisa do Santos
Foto: Divulgação/Santos

Tudo sobre
Sugerida para você!
Produtos Santos e Turma da Mônica

Santos

Santista declarada, Magali ganha coleção oficial do Santos; confira

Há 2 horas
Caio Ribeiro revela superstição como jogador, e hoje, comentarista. (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Talento de Neymar? Caio Ribeiro analisa Estêvão ao falar da Seleção Brasileira

Há 3 horas
Confronto está marcado para 2 de outubro, às 20h (de Brasília) (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo

CBF define arbitragem de São Paulo e Santos no Brasileirão

Há 5 horas
Cuca comanda treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Bretta/ Santos FC)

Santos

Santos se reapresenta nesta quinta-feira após período de folga na Data Fifa

Há 7 horas
Time do Santos reunido na Arena MRV

Santos

Santos cresce no returno e mira vaga na Libertadores após eliminação nas Copas

Há 10 horas
Presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch

Futebol Nacional

Presidente do Cuiabá detona Santos e Vasco: 'Estelionato esportivo'

Há 22 horas
Mais LANCE!
JP Chermont Santos

Santos encaminha venda de JP Chermont a clube dos Emirados Árabes; veja detalhes

Gabigol comemora gol na vitória do Santos sobre o Remo

Santos ainda não negocia permanência de Gabigol com Cruzeiro, diz executivo

Flaco Lopez, do Palmeiras, e Messi se abraçam de joelhos em comemoração a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo 2026

Opinião: ressalvas à parte, os nossos estrangeiros também não são os melhores

Kannemann Grêmio São José-RS Campeonato Gaúcho 2026

Como um jogador estrangeiro pode se naturalizar brasileiro? Veja as regras

SANTOS, TREINO - Joaquim

Santos se manifesta após ser condenado a pagar dívida milionária ao Cuiabá

Marcelo Teixeira

Presidente do Santos admite jogos na capital e explica situação do gramado da Vila

Gabriel Bontempo durante coletiva de imprensa pela Seleção, em Brisbane

No Santos e na Seleção, Neymar é inspiração para Gabriel Bontempo

Giuliano com a camisa do Corinthians

Giuliano, ex-Corinthians e Santos, anuncia aposentadoria do futebol

joaquim-zagueiro-do-santos-e-alvo-no-mercado-da-bola-112244_800x450_Easy-Resize.com

Santos é condenado a pagar dívida milionária ao Cuiabá por Joaquim

Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Regra dos 12 jogos no Brasileirão e times B entram na mira de CBF e clubes

Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira

Seleção Brasileira: o que esperar das novidades da lista de Ancelotti após a Copa do Mundo

Zagueiro Jair durante coletiva da Seleção Brasileira em Brisbane

Jair ou Murillo? Números são parecidos; veja o que pode ter pesado na convocação do ex-Santos

Arrascaeta e Lucas Romero posam com árbitro antes de jogo entre Flamengo e Cruzeiro

Dos clubes à Seleção: os impactos da redução do limite de estrangeiros no Brasileirão