Cuello ganha protagonismo e lidera estatísticas do Atlético em 2026

O atacante Cuello vem sendo um dos grandes destaques do Atlético na temporada. Além das boas participações nas partidas, o argentino lidera diversas estatísticas da equipe e se tornou uma das peças importantes do time comandado por Eduardo Domínguez.

Cuello é titular absoluto e peça indispensável no esquema de Eduardo Domínguez. O atacante atua tanto como ala pela direita quanto como ponta mais agudo e é o artilheiro do Atlético no ano, ao lado de Reinier, além de liderar a equipe no número de assistências.

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O argentino tem nove gols marcados na temporada pelo Galo, empatado com Reinier na liderança da artilharia da equipe. No quesito assistências, Cuello é o líder isolado do Atlético, com oito passes para gol em 2026.

Além disso, Cuello é o terceiro jogador do elenco que mais entrou em campo na temporada. O atacante disputou 44 partidas e fica atrás apenas do goleiro Éverson, com 48 jogos, e do lateral-esquerdo Renan Lodi, com 45.

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Números de Cuello pelo Atlético em 2026

Jogos: 44 Gols: 9 Assistências: 8 Cartões amarelos: 9 Cartões vermelhos: 0 Minutos em campo: 3.082

Cuello pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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