A Conmebol definiu os prazos para o Vasco informar o estádio que receberá a partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, no dia 20 de outubro. Caso o confronto seja realizado no Rio de Janeiro, o clube terá até 10 de outubro para comunicar a entidade. Se optar por um estádio fora do estado, a definição precisará ser feita até 5 de outubro.

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A decisão foi tomada nesta quinta-feira (24), durante uma reunião promovida pela Conmebol com os semifinalistas das duas competições continentais. A informação foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande.

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São Januário não pode receber a semifinal

O São Januário foi descartado para a partida porque não atende à capacidade mínima exigida pela Conmebol para a semifinal da competição. O regulamento determina que os estádios tenham capacidade para pelo menos 30 mil torcedores, enquanto a casa vascaína comporta pouco mais de 20 mil.

Além da capacidade, a arena escolhida precisa estar localizada em um raio de até 150 quilômetros de um aeroporto internacional. Com isso, apenas dois estádios no Rio de Janeiro se enquadram nos critérios estabelecidos pela entidade: Maracanã e Nilton Santos.

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Estádio São Januário (Foto: Igor Reis/Lance!)

Vasco tenta viabilizar o Maracanã

O Maracanã era a primeira opção do Vasco para receber o confronto, mas o clube ainda aguarda uma definição do consórcio formado por Flamengo e Fluminense, responsável pela administração do estádio.

O Vasco já havia recebido uma negativa para utilizar o local no duelo contra o Vitória, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o argumento apresentado foi o desgaste do gramado em meio aos jogos dos clubes que administram o estádio.

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O Flamengo, inclusive, tem partida marcada para dois dias depois do confronto do Vasco com o Boca Juniors. O Maracanã comporta pouco mais de 78 mil pessoas, mas restrições de segurança reduzem a capacidade máxima para uma faixa entre 65 mil e 70 mil espectadores.

Torcida do Vasco no Maracanã contra o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Nilton Santos aparece como alternativa

Sem a confirmação do Maracanã, o Nilton Santos surge como a segunda opção para o Vasco. O estádio tem capacidade para cerca de 45 mil pessoas e também atende aos critérios da Conmebol para a realização da semifinal.

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Caso o clube não consiga utilizar nenhuma das duas arenas no Rio de Janeiro, precisará escolher um estádio em outro estado e comunicar a Conmebol até 5 de outubro.

Estádio Nilton Santos, do Botafogo (Foto: Divulgação)

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Vasco estreia fora de casa

A semifinal contra o Boca Juniors começa no dia 13 de outubro. O primeiro jogo será disputado na Bombonera, na Argentina, enquanto a volta está marcada para 20 de outubro.

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Antes do confronto decisivo pela Sul-Americana, o Vasco terá compromisso pelo Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Botafogo no dia 7 de outubro.

Bruno Duarte comemora seu primeiro gol pelo Vasco (Foto:MAURO PIMENTEL / AFP)<br>



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