Conmebol define prazo para Vasco escolher estádio contra o Boca Juniors
Cruz-Maltino tem entre 10 e 15 dias de antecedência ao jogo para escolha do local
A Conmebol definiu os prazos para o Vasco informar o estádio que receberá a partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, no dia 20 de outubro. Caso o confronto seja realizado no Rio de Janeiro, o clube terá até 10 de outubro para comunicar a entidade. Se optar por um estádio fora do estado, a definição precisará ser feita até 5 de outubro.
➡️ Vasco reformula Sócio Gigante com novas regras para prioridade de ingressos
A decisão foi tomada nesta quinta-feira (24), durante uma reunião promovida pela Conmebol com os semifinalistas das duas competições continentais. A informação foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande.
São Januário não pode receber a semifinal
O São Januário foi descartado para a partida porque não atende à capacidade mínima exigida pela Conmebol para a semifinal da competição. O regulamento determina que os estádios tenham capacidade para pelo menos 30 mil torcedores, enquanto a casa vascaína comporta pouco mais de 20 mil.
Além da capacidade, a arena escolhida precisa estar localizada em um raio de até 150 quilômetros de um aeroporto internacional. Com isso, apenas dois estádios no Rio de Janeiro se enquadram nos critérios estabelecidos pela entidade: Maracanã e Nilton Santos.
Vasco tenta viabilizar o Maracanã
O Maracanã era a primeira opção do Vasco para receber o confronto, mas o clube ainda aguarda uma definição do consórcio formado por Flamengo e Fluminense, responsável pela administração do estádio.
O Vasco já havia recebido uma negativa para utilizar o local no duelo contra o Vitória, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o argumento apresentado foi o desgaste do gramado em meio aos jogos dos clubes que administram o estádio.
O Flamengo, inclusive, tem partida marcada para dois dias depois do confronto do Vasco com o Boca Juniors. O Maracanã comporta pouco mais de 78 mil pessoas, mas restrições de segurança reduzem a capacidade máxima para uma faixa entre 65 mil e 70 mil espectadores.
Nilton Santos aparece como alternativa
Sem a confirmação do Maracanã, o Nilton Santos surge como a segunda opção para o Vasco. O estádio tem capacidade para cerca de 45 mil pessoas e também atende aos critérios da Conmebol para a realização da semifinal.
Caso o clube não consiga utilizar nenhuma das duas arenas no Rio de Janeiro, precisará escolher um estádio em outro estado e comunicar a Conmebol até 5 de outubro.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Vasco estreia fora de casa
A semifinal contra o Boca Juniors começa no dia 13 de outubro. O primeiro jogo será disputado na Bombonera, na Argentina, enquanto a volta está marcada para 20 de outubro.
Antes do confronto decisivo pela Sul-Americana, o Vasco terá compromisso pelo Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Botafogo no dia 7 de outubro.
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Sul-Americana
Conmebol realiza reunião e mantém final da Sul-Americana em BarranquillaHá 6 horas
Vasco
SAF do Vasco será leiloada nesta sexta; única proposta na mesa é de LamacchiaHá 10 horas
Fora de Campo
Neto crava saída de Abel Ferreira do Palmeiras para VascoHá 10 horas
Fora de Campo
Neto ironiza relação entre Palmeiras e Vasco: 'Se fosse o Corinthians'Há 1 dia
Futebol Nacional
Presidente do Cuiabá detona Santos e Vasco: 'Estelionato esportivo'Há 1 dia
Futebol Nacional
Opinião: ressalvas à parte, os nossos estrangeiros também não são os melhoresHá 1 dia
Mais LANCE!