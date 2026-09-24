Edenilson sofre lesão e desfalca o Botafogo por até seis semanas
Volante jogou o segundo tempo do jogo contra o Mirassol e já vinha reclamando de desconforto
Em breve comunicado na tarde desta quinta-feira (24), o Botafogo informou que o volante Edenilson sofreu lesão muscular na coxa direita na derrota para o Mirassol, no último sábado (19), no Maião, pela 28ª rodada do Brasileirão, e pode desfalcar o elenco comandado pelo técnico Tite por até seis semanas.
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Dentro do prazo estipulado, o jogador deve ser desfalque nos jogos contra Vasco (7/10, no Nilton Santos), Coritiba (12/10, no Couto Pereira) e Chapecoense (17 ou 18/10, no Nilton Santos), todos pela competição nacional. No prazo
No jogo contra o Mirassol, Edenilson foi a campo logo após o intervalo, entrando no lugar do meia argentino Álvaro Montoro. Ele preencheu mais a faixa central do Glorioso, mas pouco participou ativamente. Apesar da lesão, o camisa 88 jogou por toda a segunda etapa na estreia de Tite.
Edenilson já vinha reclamando de desconforto muscular dias antes e foi a campo na vitória sobre o Grêmio, no dia 16, no Nilton Santos, no "sacrifício". O volante deixou o campo logo no intervalo.
Botafogo em preparação
Após a derrota para o Mirassol, o elenco do Botafogo folgou até terça-feira e se reapresentou na última quarta (23), no CT Lonier. Tite terá longo período de treinos durante a Data Fifa para desenvolver seu trabalho, com foco em afastar a equipe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
Na 12ª colocação, com 35 pontos somados, o Glorioso volta a campo no dia 7 de outubro, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, para o clássico com o Vasco pela 29ª rodada.
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