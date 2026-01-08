De volta à elite do futebol brasileiro, o Remo segue ativo no mercado de transferências e reforça o elenco que disputará o Campeonato Brasileiro. O clube tem Marcos Braz como responsável pelo futebol e Juan Carlos Osorio, ex-Seleção do México e Paraguai, como treinador.

O lateral-direito João Lucas, que pertence ao Grêmio, tem negociação de empréstimo encaminhada com o clube paraense. Formado nas categorias de base de Villa Nova-MG e Goiás, o jogador se profissionalizou em 2019 pelo Bangu. No mesmo ano, transferiu-se para o Flamengo, onde atuou em 19 partidas ao longo de duas temporadas. O atleta também acumula passagens por Cuiabá e Santos.

Outra contratação por empréstimo em estágio avançado é a do meia Patrick, que pertencente ao Santos. O jogador disputou a temporada de 2025 emprestado ao Athletico-PR e, ao retornar, não terá espaço no elenco santista. Pelo Furacão, Patrick entrou em campo 41 vezes, enquanto, com a camisa do Peixe, somou 11 partidas.

Por fim, o zagueiro Thalisson, que disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Paysandu, também tem negociações em andamento. O defensor pertence ao Coritiba.

Nomes anunciados pelo Remo

Alef Manga – atacante

O atacante Alef Manga chega para reforçar o setor ofensivo do Leão Azul. Aos 31 anos, o jogador é natural de Santos (SP) e iniciou a carreira no Bandeirantes-SP. O atleta também por Paraná, Volta Redonda, Coritiba e o Pafos FC, do Chipre, além do Avaí, onde disputou a Série B de 2025.

Zé Ricardo – volante

O volante, de 26 anos, estava no Shonan Bellmare, do Japão, e também atuou pelo Kawasaki Frontale em 2024. No futebol brasileiro, acumulou passagens por Londrina, Goiás e Tombense.

Yago Pikachu – lateral

O Remo surpreendeu acertou a contratação do paraense Yago Pikachu, de 33 anos. Revelado pelo Paysandu, maior rival do Leão Azul, o atleta atuou no profissional do clube entre 2012 e 2015, período em que disputou 213 partidas, marcou 62 gols e deu 15 assistências. Ele conquistou o Campeonato Paraense de 2013.

Após deixar o Paysandu, Pikachu defendeu o Vasco, passou pelo Fortaleza, transferiu-se para o Shimizu S-Pulse, do Japão, e retornou ao Leão do Pici.

Yago Pikachu é o novo reforço do Remo (Foto: divulgação/Remo)

Carlinhos – atacante

O atacante chegou por empréstimo junto ao Flamengo. Revelado pelo Corinthians, Carlinhos acumulou passagens por Novorizontino, Vila Nova, Marcílio Dias, São Caetano, Santo André, Juventus-SP e Audax-RJ. O destaque veio no Nova Iguaçu, no Campeonato Carioca de 2024, quando marcou nove gols em 14 jogos, desempenho que chamou a atenção do clube carioca.

Patrick de Paula – volante

Patrick de Paula chegou ao Remo por empréstimo do Botafogo, com vínculo até o fim de 2026. O volante foi contratado pelo clube carioca no início de 2022 como a primeira grande aquisição da SAF comandada por John Textor, em negociação que superou R$ 33 milhões junto ao Palmeiras, onde foi revelado.

Em julho de 2025, Patrick de Paula foi emprestado ao futebol português, com passagem pelo Estoril. Pelo Botafogo, disputou 58 partidas e marcou sete gols. O jogador também atuou pelo Criciúma no segundo semestre de 2024, por empréstimo, sem repetir o destaque do início da carreira.