Futebol Nacional

Ceará e Fortaleza conhecem adversários na Copa do Brasil; veja

Rivais entrarão em campo na próxima semana

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 18/02/2026
21:29
Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
imagem cameraPartida entre Ceará e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Ceará e Fortaleza sabem quem terão pela frente na segunda fase da Copa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu as datas para os confrontos, que acontecerão no formato de jogo único.

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O rival do Ceará será o Primavera-SP, que superou o Araguaína-TO por 3 a 0 nesta quarta-feira (18). O duelo na Arena Castelão acontecerá no dia 26 de fevereiro (quinta-feira), a partir das 20h (de Brasília).

Já o Fortaleza terá pela frente o Maguary-PE, que derrotou o Laguna-RN por 1 a 0 nesta quarta. A partida no Castelão está marcada para o dia 24 de fevereiro (terça-feira), às 21h30 (de Brasília).

➡️ Aposte nas vitórias de Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense!

Mozart e Carpini na partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Caio Rocha/O Fotografico/Gazeta Press)
Técnicos Mozart e Carpini na partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Caio Rocha/O Fotografico/Gazeta Press)

As 44 partidas da segunda fase estão programadas para os dias 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março. Como foram rebaixados para a Série B, Ceará e Fortaleza entram mais cedo nesta edição.

Como funcionará a Copa do Brasil de 2026?

A Copa do Brasil de 2026 terá início com uma disputa envolvendo 28 clubes, sendo esses os de menor pontuação no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Esta edição representará um recorde de clubes participantes: 126.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Da primeira à quarta fase, os confrontos serão em jogos únicos, o que é uma alteração no regulamento. O modelo de ida e volta começará na quinta fase e seguirá até as semifinais. A decisão será em jogo único. Os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro 2026 entrarão somente na quinta fase, anterior a de oitavas de final.

Próximos jogos de Ceará e Fortaleza

Ceará e Fortaleza voltarão a campo no próximo fim de semana, valendo pelos jogos de volta da semifinal do Campeonato Cearense.

Com uma vantagem de 3 a 0, o Alvinegro encara o Floresta no domingo (22). O Tricolor, que venceu por 2 a 0 na ida, enfrenta o Ferroviário no sábado (21).

