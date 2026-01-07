menu hamburguer
Remo anuncia contratação do atacante Carlinhos, emprestado pelo Flamengo

Atacante assina com o clube do Norte até o fim de 2026

Dia 07/01/2026
Marcos Braz, é o homem forte do futebol do Remo (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)
Emprestado pelo Flamengo até o fim da temporada, o atacante Carlinhos, de 28 anos, foi anunciado na tarde desta quarta-feira (7) como novo reforço do Remo para a Série A do Brasileirão em 2026. O jogador já foi integrado ao elenco, que está em pré-temporada no Recife, no CT do Retrô.

— Estou muito feliz em vestir a camisa do Rei da Amazônia em 2026. Chego para ajudar a conquistar os objetivos na temporada e, se Deus quiser, vamos fazer história neste clube — disse Carlinhos, ao site oficial do clube do Pará.

Carlinhos foi emprestado pelo Flamengo ao Remo (Foto: Divulgação/Remo)
Carlinhos foi emprestado pelo Flamengo ao Remo (Foto: Divulgação/Remo)

Carlinhos foi revelado pelo Corinthians e acumula passagens por Novorizontino, Vila Nova, Marcílio Dias, São Caetano, Santo André, Juventus-SP e Audax-RJ, até se destacar pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca de 2024, com nove gols em 14 jogos. Isso chamou atenção do Flamengo, que assinou contrato até o fim de 2026.

O centroavante passou a temporada passada no Vitória, na campanha de permanência na elite do Brasileirão, e não fazia parte dos planos do técnico Filipe Luís. O novo empréstimo foi avaliado como positivo para tentativa de recuperação do valor de mercado.

De volta à Série A, o Remo já havia anunciado três reforços: o volante Zé Ricardo, o atacante Alef Manga e Yago Pikachu. A equipe será comandada pelo técnico Juan Carlos Osório.

