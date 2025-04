Clube tradicional de São Paulo estuda adesão à SAF e mira retorno à elite paulista

O Clube Atlético Juventus, tradicional agremiação esportiva fundada em 1924 na cidade de São Paulo e sediada no bairro da Mooca, pode ser o próximo a aderir ao modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no Brasil.

De acordo com o presidente do clube, Dilson Tadeu dos Santos Deradeli, o Juventus recebeu propostas de três empresas interessadas na aquisição da SAF. A diretoria analisa as possibilidades com cautela, visando não apenas a saúde financeira da instituição, mas também a sua reestruturação esportiva.

O principal objetivo da negociação é recolocar o clube na elite do futebol paulista até o ano de 2027. Para isso, a diretoria aposta na modernização da gestão e na injeção de recursos que a transformação em SAF pode proporcionar.

– Temos propostas boas de três empresas. Hoje temos três, mas estão abertas até 30 de abril. A ideia nossa é para o mês de maio apresentar em discussão dentro de uma assembleia as propostas de SAF. Se caso vir a ser aprovada alguma delas, acredito que para o mês de novembro ou dezembro estaremos com uma parceria forte dentro de uma SAF para ir para a A1 em 2027 - disse Dilson ao “GE”.

O clube, conhecido por sua forte identidade com a Mooca e pelo apoio da torcida local, no entanto, não deve disputar a Copa Paulista nesta temporada.

– É o único clube de São Paulo hoje que você tira a receita do social para jogar para o futebol. E hoje é um dos motivos para não estar disputando a Copa Paulista. É financeiro mesmo, porque é uma copa que pode te levar pra uma Série D de Brasileiro. Mas estamos pé no chão e vamos tentar nos reestruturar e voltar para a Série A1 do Paulistão, que é o que é o Juventus - aponta.

– Comuniquei a Federação Paulista, e eles sentiram a falta do Juventus. O recurso sai daqui (clube social), não vou deixar de colocar o dinheiro aqui dentro e mandar para lá, que não vai ter retorno. Em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março... Gastamos R$ 2,1 milhões e não tivemos retorno do futebol. É um dinheiro que poderia estar sendo investido aqui no clube. Não é que estamos desistindo. Vamos nos reestruturar para voltar forte na A2 – completa.

Estádio Conde Rodolfo Crespi (Foto: Guilherme Veiga/Ag. Paulistão)

Tradição da Juventus

Fundado em 20 de abril de 1924, o clube que viria a se tornar o tradicional Clube Atlético Juventus nasceu da união de dois times da várzea da Mooca: o Extra São Paulo F.C. e o Cavalheiro Crespi F.C., ambos formados por funcionários da fábrica de tecidos da família Crespi. A nova agremiação teve início em uma modesta sala, com a proposta de representar os operários da região no crescente cenário futebolístico paulistano. Na fusão, optou-se por manter as cores vermelho, preto e branco do Extra São Paulo, aproveitando-se também da base de jogadores desse time, que já possuíam certa notoriedade nos campos de terra do bairro.

Enquanto isso, o Cavalheiro Crespi F.C. contribuiu com a sede social localizada na Rua dos Trilhos, número 42, que passou a abrigar a nova equipe. A data da fusão, 20 de abril de 1924, foi estabelecida como marco simbólico de fundação do clube. Pouco tempo depois, em 24 de abril de 1925, o empresário Rodolfo Crespi doou um terreno na então Alameda Javry, atual Rua Javari. O espaço, que era usado como cocheira, foi destinado à construção de um campo de futebol, oferecendo melhores condições para a prática esportiva que se popularizava rapidamente em São Paulo.

Com o crescimento e a consolidação do clube na cena esportiva paulistana, uma mudança significativa aconteceu em 19 de fevereiro de 1930. Em Assembleia Geral Extraordinária, foi decidido que a agremiação passaria a se chamar Clube Atlético Juventus — nome sugerido pelo próprio Conde Rodolfo Crespi, em homenagem ao clube italiano de mesmo nome. A mudança veio acompanhada de uma nova identidade visual, com o grená e o branco assumindo o lugar das antigas cores.

Assim, o que começou como uma iniciativa entre colegas de trabalho apaixonados por futebol tornou-se um dos clubes mais carismáticos da capital paulista. O Juventus, também conhecido como "Moleque Travesso", carrega em sua essência a história operária da Mooca e mantém viva a tradição de um futebol romântico e genuinamente paulistano.Em sua história, o clube conquistou o Campeonato Brasileiro Série B de 1983, Paulistão de 1934, Copa Paulista de 2007 e o Paulista A2 em 1929 e 2005. No futebol feminino, conquistou o Paulistão de 1987.