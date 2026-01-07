Em reformulação para o retorno à elite do Brasileirão, o Remo anunciou a contratação do volante Patrick de Paula, de 26 anos, emprestado pelo Botafogo até o fim de 2026. O jogador já está com o elenco na pré-temporada, realizada no CT do Retrô, no Recife.

— Estou muito feliz com o acerto com o Clube do Remo. É um clube de tradição, com uma torcida apaixonada. Venho motivado, comprometido e pronto para trabalhar forte para ajudar a equipe dentro de campo na temporada do Remo — disse o volante.

Patrick de Paula foi emprestado pelo Botafogo ao Remo (Foto: Divulgação/Remo)

Patrick de Paula foi contratado no início de 2022 como a primeira grande aquisição da SAF de John Textor, tendo custado mais de R$ 33 milhões na cotação da época junto ao Palmeiras, clube onde foi revelado. Com a camisa do Botafogo, no entanto, sequer passou perto das expectativas criadas.

O volante deixou o Botafogo rumo ao futebol português em julho de 2025 e tinha vínculo com o Estoril até junho. Foram apenas nove jogos disputados. O fim do vínculo foi antecipado após desejo mútuo dos envolvidos no negócio.

Pelo Glorioso, Patrick de Paula disputou 58 partidas e marcou sete gols. Ele ainda acumulou empréstimo ao Criciúma no segundo semestre de 2024, mas também sem o brilho do início da carreira.

De volta à Série A, o Remo anunciou outros quatro reforços: o volante Zé Ricardo, os atacante Alef Manga e Carlinhos, além de Yago Pikachu, peça polivalente no elenco. A equipe será comandada pelo técnico Juan Carlos Osório.

