Em reta final de contrato, Memphis revela o que pensa sobre renovação com o Corinthians

Memphis tem contrato ativo com o Corinthians apenas até o dia 20 de junho deste ano. O clube e o jogador ainda não chegaram a um novo acordo, mas o jogador falou publicamente sobre a possibilidade de permanecer no time paulista por mais um tempo. Em entrevista ao canal do ex-jogador Romário, o holandês afirmou "estar aberto" para conversar.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians chega a Curitiba para enfrentar o Athletico; veja lista de relacionados

- O Corinthians e eu temos que nos sentar à mesa, estou super aberto. Temos que discutir isso, o equilíbrio entre o que é possível por conta da situação do clube, da diretoria e da estrutura. Atualmente, você vê no Brasil outros clubes gastando muito dinheiro em jogadores. Há seis ou sete anos, eles não faziam isso, não estavam aptos. Quando digo estrutura, digo pessoas que possuem um plano para 10, 15 anos - disse Memphis.

Memphis admitiu que esse é o maior desafio de sua carreira e comentou também sobre suas dificuldades após chegar ao clube.

- Sim, acho que sim. Fui até o fundo disso, conheci a situação do clube, a situação que eles estavam quando cheguei. Era e continua sendo um grande desafio. Quando cheguei, fiquei sem jogar por dois meses. Eu tive que ficar em forma muito rápido, porque estávamos na parte baixa da tabela, a pressão era gigantesca, havia a conversa de rebaixamento - revelou o camisa 10.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Apesar disso, Memphis não teve dificuldades em se adaptar ao Brasil. Segundo o jogador, ele se considera "cidadão do mundo".

- Me sinto um cidadão do mundo, o Brasil é muito similar à África. A energia do Brasil e de Gana é quase a mesma. Lutei contra a mentalidade porque na Europa as coisas são mais sérias. Não tive muitos problemas. Sinto que no Brasil as pessoas são muito passionais, elas vivem com os sentimentos, e às vezes você tem que tirar isso da situação para poder pensar com clareza - afirmou.

- Vejo situações confusas com meu nome, todo mundo tem uma opinião muito rápida. Isso faz parte da indústria do futebol, mas também acho que as pessoas do Brasil estão com os corações em chamas o tempo todo. Às vezes, você tem que tirar isso porque a situação mostrará a resposta - completou Memphis.

continua após a publicidade

+ Aposte na vitória do Corinthians contra o Athletico pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.