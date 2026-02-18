Botafogo tem mudanças na escalação para estreia na Libertadores; veja time
Glorioso estreia na competição continental a 4 mil metros de altitude na Bolívia
O Botafogo está escalado para o importante duelo desta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), com o Nacional Potosí, pela ida da segunda fase da Libertadores. O técnico Martín Anselmi, devido à altitude de 4.000 metros, precisou mexer na equipe.
Parte do elenco Alvinegro, formado por jovens das categorias de base e jogadores mais "frescos" fisicamente, estão em Potosí desde a última sexta-feira. Os atletas do grupo principal chegaram só na última terça, como estratégia para reduzir os efeitos. Danilo e Arthur Cabral não viajaram.
Martín Anselmi, com isso, levará a campo o seguinte 11 inicial: Léo Linck; Mateo Ponte, Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Wallace Davi, Álvaro Montoro e Alex Telles; Jordan Barrera e Matheus Martins.
Do outro lado, o Nacional Potosí, comandado por Jesus Eguez, está escalado com: Galindo; Baldomar, Restrepo, Demiquel e Torrico; Ortomín, Azogue, Núñez e Solis; Villalba e Álvarez.
✅ FICHA TÉCNICA
NACIONAL POTOSÍ X BOTAFOGO
2ª fase (ida) – Libertadores
📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí (BOL)
👁️ Onde assistir: ESPN, Disney+ e GE TV
⚽ ESCALAÇÕES
🔴⚪ Nacional Potosí (Técnico: Jesus Eguez)
Galindo; Baldomar, Restrepo, Demiquel e Torrico; Ortomín, Azogue Rojas, Núñez e Solis Arroyo; Villalba e Álvarez Vargas.
⚪⚫ Botafogo (Técnico: Martín Anselmi)
Léo Linck; Mateo Ponte, Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Wallace Davi, Álvaro Montoro e Alex Telles; Jordan Barrera e Matheus Martins.
