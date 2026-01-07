Santos chega a 16 saídas no elenco e lista pode aumentar; veja os nomes

O Santos segue promovendo mudanças no elenco e trabalha para "enxugar" o grupo, com o objetivo de aliviar a folha salarial. Até o momento, 10 jogadores já tiveram a saída confirmada, movimento que faz parte do planejamento do clube para a sequência da temporada.

A lista reúne atletas em fim de contrato que não tiveram vínculo renovado, além de jogadores emprestados, vendidos ou que rescindiram contrato. Para além do impacto financeiro, os empréstimos também são vistos como uma oportunidade para que esses atletas ganhem espaço e minutagem na carreira.

Paralelamente, o Santos busca definir a situação de outros nomes, como Enzo Monteiro, Kevyson, Nathan, Alex Nascimento e Hayner, que retornaram de empréstimo. A ideia da diretoria é viabilizar uma venda ou, ao menos, um novo empréstimo, já que esses jogadores não devem ter oportunidades com Juan Pablo Vojvoda.

Veja abaixo a lista de jogadores que já confirmaram saída do Santos

Luiz Felipe – zagueiro

O defensor foi contratado pelo Santos em fevereiro de 2016 e é o jogador do atual elenco, com exceção dos Meninos da Vila, que possui o vínculo mais longo com o clube. Pelo Peixe, viveu bons momentos, chegando a ser titular sob o comando de Jorge Sampaoli, mas perdeu espaço e acumulou empréstimos para Atlético-GO e Goiás, seu último clube.

Luiz Felipe chegou ao Santos com 22 anos, vindo do Paraná. Ao longo da carreira, também passou por Caxias, Duque de Caxias e Cascavel.

Números pelo Santos

169 jogos (144 titular) 5 gols 2 assistências 88% de acerto no passe 0.2 passes decisivos por jogo 1.2 desarmes por jogo 1.3 interceptações por jogo 3.6 cortes por jogo 3.5 bolas recuperadas por jogo 60% de eficiência nos duelos 3.8 duelos ganhos por jogo 63% de eficiência nos duelos aéreos 1.0 falta por jogo Nota Sofascore 6.95

Messias – zagueiro

Também defensor, Messias encerra sua segunda temporada emprestado pelo Santos ao Goiás e, com o término do contrato, deixará o clube santista. O jogador chegou ao Peixe em 2023 e integrou o elenco rebaixado para a Série B.

Revelado pelo América-MG, Messias disputou 157 jogos e marcou oito gols pelo clube mineiro. Na Europa, atuou pelo Rio Ave, de Portugal, com 15 partidas. Em 2021, chegou ao Ceará, onde disputou 95 jogos e marcou três gols. Somente neste ano, foram 47 partidas pelo Vozão, quase sempre como titular.

Números pelo Santos

44 jogos (41 titular) 3 gols 77% de acerto no passe 27 finalizações (12 no gol) 0.8 desarmes por jogo 1.2 interceptações por jogo 5.0 cortes por jogo 3.6 bolas recuperadas por jogo 63% de eficiência nos duelos 4.3 duelos ganhos por jogo 70% de eficiência nos duelos aéreos 0.9 falta por jogo 5 cartões amarelos Nota Sofascore 6.88

Messias também deixou o Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Rodrigo Fernández – volante

O volante uruguaio foi contratado pelo Santos em 2022 e tem vínculo válido até o final de 2025. Contratado inicialmente por empréstimo, chegou a se firmar como titular, caiu nas graças da torcida e acabou adquirido em definitivo junto ao Guaraní, do Paraguai.

No entanto, a queda de rendimento resultou em empréstimos ao Newell's Old Boys e ao Independiente, ambos da Argentina. O segundo, inclusive, oficializou a contratação em definitivo do atleta.

Natural de Montevidéu, no Uruguai, Fernández tem 26 anos e foi revelado nas categorias de base do Danubio, onde estreou como profissional em 2016. Três anos depois, foi emprestado ao Guaraní-PAR.

Números pelo Santos

83 jogos (71 titular) 2 gols 2 grandes chances criadas 0.3 passes decisivos por jogo 36 finalizações (7 no gol) 53% de acerto nos passes longos 2.3 desarmes por jogo 0.7 interceptações por jogo 5.8 bolas recuperadas por jogo 44% de eficiência nos duelos 2.3 faltas por jogo 36 cartões amarelos Nota Sofascore 6.64

Luisão – zagueiro

O zagueiro Luisão, de 22 anos, foi emprestado ao Goiás. No clube esmeraldino, o jogador vai reencontrar o novo diretor de futebol, Michel Alves, com quem trabalhou no Novorizontino e viveu a melhor fase da carreira antes de acertar com o Peixe.

Sem espaço com o técnico Juan Pablo Vojvoda, o defensor optou por deixar o clube em busca de mais oportunidades e minutos em campo em outra equipe. A decisão foi tomada após um período de poucas chances no elenco, o que levou o jogador a priorizar a sequência de jogos para dar continuidade ao desenvolvimento da carreira.

Luisão foi titular nas derrotas para o Vasco da Gama, por 6 a 0, e para o Bahia, por 2 a 0, em agosto. Após esses jogos, o defensor foi relacionado apenas para a partida seguinte, contra o Fluminense, mas não entrou em campo e não voltou a atuar pelo Santos.

Números pelo Santos

9 jogos (6 titular) 69 minutos em campo por jogo 83% de acerto no passe 5 finalizações 2 passes decisivos 1.0 desarme por jogo 0.6 interceptações por jogo 3.9 cortes por jogo 2.3 bolas recuperadas por jogo 52% de eficiência nos duelos 2.9 duelos ganhos por jogo 53% de eficiência nos duelos aéreos 4 faltas 2 cartões amarelos Nota Sofascore 6.49

Luisão disputou nove jogos pelo Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Hyan – volante

Hyan está no Santos desde 2015 e renovou contrato com o clube em julho do ano passado, com vínculo válido até julho de 2027. Sem espaço na equipe principal com Juan Pablo Vojvoda, o volante busca ganhar mais oportunidades e sequência na carreira atuando pelo Avaí.

Números pelo Santos

3 jogos (0 titular) 36 minutos jogados 12/16 passes certos 1 passe decisivo 1 interceptação 2 desarmes 3 bolas recuperadas 2 faltas 3/6 duelos ganhos Nota Sofascore 6.60

Sandry – volante

Natural de Itabuna, na Bahia, Sandry foi revelado nas categorias de base do Santos e promovido ao profissional em 2019. Pelo clube paulista, sofreu duas lesões sérias: em abril de 2021, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito; em 2023, voltou a sofrer o mesmo tipo de lesão, desta vez no joelho esquerdo.

Com contrato com o Santos até 31 de maio de 2026, Sandry disputou a temporada 2025 pelo Athletic.

Números pelo Santos

105 jogos (51 titular) 0 gols 4 assistências 0.5 passes decisivos por jogo 0.3 finalizações por jogo (0.1 no gol) 67% de eficiência nos passes longos 86% de acerto no passe 1.7 desarmes por jogo 3.3 bolas recuperadas por jogo 49% de eficiência nos duelos 1.1 faltas por jogo Nota Sofascore 6.80

Patrick – meia

O Santos acertou a saída do meio-campista Patrick para o Remo, clube que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Junior Cunha.

Patrick disputou a temporada de 2025 emprestado ao Athletico-PR e, ao retornar, não teria espaço no elenco santista. O jogador tem contrato com o Peixe até o final do ano.

Pelo Santos, Patrick disputou 41 jogos na temporada, sendo 28 como titular, apresentando regularidade e participação constante no meio-campo. O jogador registrou 87% de acerto nos passes, contribuiu com duas assistências e somou 23 passes decisivos, além de forte atuação defensiva, com 32 interceptações, 85 desarmes e 131 bolas recuperadas.

Guilherme – atacante

O atacante Guilherme está de saída para o Houston Dynamo, dos Estados Unidos. O camisa 11 fez parte do elenco que o dirigente define como integrante do processo de reconstrução do clube da segunda para a primeira divisão.

Apesar de ter marcado gols importantes, especialmente em clássicos, o atacante foi um dos jogadores que mais receberam críticas da torcida, sobretudo no período em que a equipe era comandada por Pedro Caixinha e Cléber Xavier.

Ao todo, Guilherme soma 95 jogos com a camisa do Peixe, com 28 gols marcados e 19 assistências. Em 2025, terminou a temporada como artilheiro da equipe, com 15 gols, além de artilheiro do Campeonato Paulista, com 10 gols.

Guilherme deixou o Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Ed Carlos – meia

O Santos rescindiu contrato com o meia Ed Carlos, que defendia o clube desde 2021. O Peixe manteve 30% dos direitos econômicos do jogador, que passa a atuar em definitivo pelo Botafogo-PB.

Natural de São Paulo, Ed Carlos iniciou a carreira nas categorias de base da Portuguesa e teve passagem pelo São Caetano antes de chegar ao São Paulo. No clube do Morumbi, o meia ganhou protagonismo e conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019.

Pelo Santos, foi um dos destaques da campanha do vice-campeonato da Copinha e, na sequência, acabou promovido ao elenco profissional. A estreia como atleta profissional ocorreu no dia 1º de outubro, diante do Internacional, em Porto Alegre. O jogador chegou a ganhar sequência na equipe, mas uma lesão no ombro esquerdo o afastou do restante da temporada passada. Ao todo, Ed Carlos disputou 13 partidas e distribuiu uma assistência.

Kevin Malthus foi revelado na base do Santos (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

Kevin Malthus – volante

Outro jogador que teve o contrato rescindido foi o volante Kevin Malthues, de 22 anos. Formado nas categorias de base do Peixe, o atleta disputou 11 partidas pela equipe profissional e também teve passagem por empréstimo pelo Cianorte.

Natural de Belém (PA), Kevin começou a praticar futsal aos cinco anos, na Tuna Luso Brasileira, clube que também revelou nomes como Giovanni e Paulo Henrique Ganso. Ele chegou ao Santos em 2014, após se destacar no futsal, e iniciou sua trajetória no clube a partir da categoria sub-10.

Kevin mudou-se para Santos em razão do trabalho do pai, que atua no Exército. Nesse período, passou pela escolinha Meninos da Vila e pelo futsal santista antes de ser avaliado e aprovado para atuar no futebol de campo. Destaque nas categorias de base do clube, o volante chegou a firmar contrato de patrocínio com a Nike durante sua formação.

Zanocelo - Meio-campista

Zanocelo, que estava emprestado ao Ceará, vai seguir no Vozão após acordo entre os clubes. O volante chegou ao time em agosto, com contrato válido até o fim do ano, e rapidamente conquistou a torcida. Ao todo, disputou 15 partidas e marcou um gol.

Números pelo Santos

79 jogos (60 titular) 5 gols 2 assistências 0.9 desarmes por jogo 1.0 interceptação por jogo 3.5 bolas recuperadas por jogo 0.6 passes decisivos por jogo 1.6 passes longos certos por jogo 40% de eficiência nos duelos 1.3 faltas por jogo 24 cartões amarelos (0.3 por jogo) Nota Sofascore 6.72

Nonato - Meio-campista

Nonato é mais um jogador que estava emprestado e agora será adquirido em definitivo, desta vez pelo Fluminense. Para manter o camisa 16, o clube carioca pagará 1,5 milhão de euros (cerca de oito milhões de reais) ao Peixe.

Pelo Santos, o volante disputou 22 partidas e marcou um gol.

Nonato vai seguir no Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Outros jogadores de saída

Vinicius Balieiro, volante formado na base do clube e que atuou emprestado na temporada de 2025 pela Chapecoense, encerrou seu vínculo ao final do ano e não deve permanecer no Peixe. O mesmo acontece com Matheus Nunes, meio-campista também formado na Vila Belmiro, que chegou a ser emprestado à Portuguesa em 2025 e deixa o clube após o término do contrato.

Além deles, mais dois jogadores serão emprestados: o goleiro João Fernandes e o atacante Andrey Quintino, que renovou seu vínculo para ser cedido ao Confiança, de Sergipe. Ambos seguirão para o mesmo destino e defenderão a equipe sergipana em 2026.