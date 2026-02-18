menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBahia
OHI
Escudo O'Higgins
1
0
BAH

Bahia perde para o O'Higgins em estreia na Copa Libertadores

Esquadrão foi superado no jogo de ida da segunda fase preliminar

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 18/02/2026
21:01
Atualizado há 0 minutos
Partida entre O'Higgins e Bahia, pela Copa Libertadores (Foto: divulgação/EC Bahia)
Partida entre O'Higgins e Bahia, pela Copa Libertadores (Foto: divulgação/EC Bahia)
O Bahia perdeu para o O'Higgins-CHI por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (18), no Estádio El Teniente, em jogo válido pela ida da segunda fase preliminar da Copa Libertadores. González, no início da partida, fez o gol dos mandantes.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A partida de volta será realizada na próxima quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Em caso de empate no agregado, a decisão será nos pênaltis.

Bahia perde para o O'Higgins no jogo de ida

O Bahia iniciou, nesta quarta-feira (18), a sua trajetória na Copa Libertadores de 2026. A equipe visitou o O'Higgins pela segunda fase e sofreu um gol já no início da partida. González ganhou uma disputa de bola pela direita e finalizou colocado, sem chances para Ronaldo.

Rabello ainda teve a chance de ampliar em cabeceio, mas mandou para fora. O Tricolor respondeu no final da primeira etapa, em chute de Kike Olivera, mas foi travado.

➡️ Aposte no triunfo do Bahia na Copa Libertadores!

Partida entre O'Higgins e Bahia, pela Copa Libertadores (Foto: divulgação/EC Bahia)
Partida entre O'Higgins e Bahia, pela Copa Libertadores (Foto: divulgação/EC Bahia)

No início do 2º tempo, os chilenos ampliaram em cabeceio de Castillo. O árbitro, no entanto, foi ao VAR e anulou o gol por causa de uma falta no início da jogada. Em resposta rápida, Acevedo recebeu de Caio Alexandre e bateu para fora.

Mesmo com uma postura melhor, o Bahia encontrava dificuldades para finalizar no alvo. Jean Lucas teve oportunidade nos acréscimos, mas não conseguiu marcar. Assim, o Tricolor de Aço precisará reverter o resultado em casa para avançar na Libertadores.

✅ FICHA TÉCNICA
O'HIGGINS 1 X 0 BAHIA
COPA LIBERTADORES - SEGUNDA FASE PRELIMINAR (IDA)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 18/02/2026 - 19h
📍 Local: Estádio El Teniente, em Rancagua (Chile)
🥅 Gols: González aos 4 min do 1º T (OHI)
🟨 Cartões amarelos: Ogaz, Leiva, Rojas (OHI); Román Gómez, Kike Olivera, Ademir, Acevedo, Gilberto, Everaldo (BAH)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Alberto Feres (URU)
🚩 Assistentes: Andres Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU)
🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU)

O'HIGGINS (Técnico: Lucas Bovaglio)
Carabalí; Felipe Faundez, Robledo, Brizuela e Pavez; Ogaz, González, Bryan Rabello (Yáñez), Leiva (Schamine) e Martin Sarrafiore (Rojas); Castillo (Vecino).

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Román Gómez (Gilberto), Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Erick (Caio Alexandre); Kike Olivera (Everaldo), Willian José (Sanabria) e Ademir (Erick Pulga).

