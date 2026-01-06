Mirassol sofre mais três baixas no elenco e chega a 14 saídas para 2026

O Mirassol sofreu mais três baixas no elenco que conquistou a classificação histórica para a Libertadores de 2026. O meia Yago Felipe, o volante Roni e o atacante Cristian não seguem no clube.

Cristian está se transferindo para o Busan, da Coreia do Sul. Entre os três jogadores, ele foi quem mais entrou em campo: foram 82 jogos com a camisa do Mirassol, com nove gols e três assistências.

Já o meia Yago anunciou a saída pelas redes sociais, mas não deu detalhes sobre o seu futuro. Ao todo, pelo Leão, disputou 19 partidas, sem gols ou assistências.

— Ao Mirassol, fica a minha gratidão por esse ano histórico. Foi um prazer imenso fazer parte dessa campanha inédita para o clube e para a cidade. A classificação para a Libertadores foi somente a coroação pelo trabalho desse elenco merecedor — disse.

Por fim, outro nome que deixou o Mirassol foi o volante Roni, revelado pelo Corinthians, que está de malas prontas para o AVS SAD, de Portugal. O jogador disputou 16 jogos pelo clube do interior e marcou um gol.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo 'GE'.

Rafael Guanaes, técnico do Mirassol (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)

Outras saídas foram confirmadas recentemente

Entre os pilares do time, está Danielzinho. O jogador assinou contrato por duas temporadas com o São Paulo, até o fim de 2027, com opção de mais um ano em caso de cumprimento de metas pré-estabelecidas. Em 2025, atuou em 50 partidas pelo Mirassol, sem gols, incluindo 37 dos 38 jogos do Campeonato Brasileiro. O jogador deixou o Leão sem custos após o término do contrato.

Outro destaque foi o zagueiro Jemmes, que deixou o Mirassol e acertou com o Fluminense. O defensor foi um dos principais nomes da campanha histórica do Leão no Brasileirão, encerrada na quarta colocação. Titular absoluto, participou de 37 das 38 partidas da competição, aumentando sua valorização. O negócio prevê o pagamento de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) por 70% dos direitos econômicos do defensor.

O meia Gabriel, ídolo do clube, acertou com o Sporting Cristal, do Peru. Seu contrato se encerrava ao final da temporada, e ele saiu sem custos. Pelo Mirassol, Gabriel disputou 132 jogos em três anos, com 20 gols e 12 assistências.

O atacante Chico da Costa também ganhou destaque em 2025. Emprestado pelo Cerro Porteño, ele marcou seis gols em 20 partidas pelo Leão e vai disputar a próxima temporada pelo Cruzeiro.

Veja abaixo a lista completa dos jogadores de saída