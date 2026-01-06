O Santos acertou a saída do meio-campista Patrick para o Remo, clube que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Junior Cunha.

continua após a publicidade

Patrick disputou a temporada de 2025 emprestado ao Athletico-PR e, ao retornar, não teria espaço no elenco santista. O jogador tem contrato com o Peixe até o final do ano.

➡️ Santos encaminha saída de dois jogadores para times da Série B

Pelo Santos, Patrick disputou 41 jogos na temporada, sendo 28 como titular, apresentando regularidade e participação constante no meio-campo. O jogador registrou 87% de acerto nos passes, contribuiu com duas assistências e somou 23 passes decisivos, além de forte atuação defensiva, com 32 interceptações, 85 desarmes e 131 bolas recuperadas.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Ao longo das partidas, cometeu 36 faltas e teve aproveitamento de 55% nos duelos individuais. O desempenho geral rendeu nota média 6.91 no Sofascore, refletindo consistência e entrega em campo.

Patrick estava no Athletico, também emprestado (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Gazeta Press)

Carreira de Patrick

Natural do Rio de Janeiro, Patrick começou a carreira no Operário Ferroviário, do Paraná, em 2011, e teve passagens por Marcílio Dias, Caxias, Comercial, Goiás e Sport, antes de chegar ao Inter em janeiro de 2018.

continua após a publicidade

No Colorado, o meia-atacante viveu a melhor fase da carreira. Em quatro temporadas, Patrick fez 199 jogos, anotando 26 gols, 16 assistências e sendo peça fundamental na equipe de Porto Alegre. Titular em praticamente todos os jogos, o atleta ganhou o apelido de Pantera Negra por conta das comemorações de gols em alusão ao personagem.

Em 2022, ele acertou transferência para o São Paulo, onde também teve temporada de destaque, com 55 jogos, nove gols e oito assistências. No ano seguinte, o meia foi para o Atlético-MG, onde permaneceu até acertar com o Santos.

Pelo Santos, Patrick entrou em campo em 11 partidas, sendo apenas uma como titular. No período, teve 79% de acerto nos passes, contribuiu com uma assistência e registrou três passes decisivos. Defensivamente, somou uma interceptação, 14 desarmes e 12 bolas recuperadas, além de cometer quatro faltas. Nos duelos individuais, apresentou aproveitamento de 51%, alcançando nota média 6.72 no Sofascore.