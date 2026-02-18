Bahia sofre revés na Libertadores e perde invencibilidade no ano
Tricolor foi superado pelo O'Higgins
O Bahia perdeu para o O'Higgins-CHI por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (18), fora de casa, pela ida da segunda fase preliminar da Copa Libertadores. Assim, a invencibilidade do time na temporada caiu.
O Esquadrão sofreu um gol logo nos primeiros minutos do jogo. González ficou com a bola pela direita e chutou colocado, sem chances para o goleiro Ronaldo. Os visitantes não conseguiram um grande desempenho no 1º tempo.
A equipe baiana melhorou em rendimento na etapa final e teve chances, mas terminou a partida sem balançar as redes. O O'Higgins ainda chegou a marcar seu segundo gol, que foi anulado por conta de uma falta no início da jogada.
Antes desta noite, o Tricolor de Aço tinha 11 jogos em 2026, com oito triunfos e três empates. Rogério Ceni escalou um time alternativo em diversos jogos do Estadual e deve repetir a estratégia no fim de semana, contra o Atlético-BA.
Isso porque o Bahia já está classificado para o mata-mata e tem liderança garantida nesta fase. Assim, a grande prioridade nos próximos dias é busca pela virada no placar diante do O'Higgins.
Jogo de volta do Bahia na Libertadores
A partida de volta será entre Bahia e O'Higgins acontecerá na próxima quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Em caso de empate no agregado, a decisão será nos pênaltis.
