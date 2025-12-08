Dispensado do Avaí, o atacante Alef Manga vai jogar por um clube que disputará a Série A do Brasileirão no ano que vem. O jogador de 30 anos está próximo de ser anunciado pelo Remo.

Alef Manga deve ser confirmado durante a semana pelo Azulino, em um contrato até o final de 2026. Ele chega para tentar suprir a saída de Pedro Rocha, artilheiro da Série B com 15 gols, que não renovou e chegou a um acordo verbal com o Coritiba.

Antes do time paraense, o atacante foi sondado pela Ponte Preta, que subiu da Série C, mas as negociações não avançaram. A informação do acerto com o Remo foi dada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

Alef Manga estava sem clube desde a saída do Avaí, no final de outubro, antes mesmo do fim da Série B. Ele já tinha sido afastado do clube catarinense em 22 de setembro.

Alef Manga no Avaí

O último jogo do atacante foi na derrota por 2 a 0 para o América-MG, na Arena Independência, em 2 de setembro, pela 24ª rodada. Ele entrou na reta final do segundo tempo e atuou por 14 minutos. Depois, foi relacionado contra Goiás e Atlético-GO até ser afastado antes da 27ª rodada.

Sem espaço, Alef Manga vinha treinando em separado, e a situação não mudou mesmo com a saída do técnico Jair Ventura, que fechou com o Vitória, para a chegada de Vinícius Bergantin. No Leão, ele ficou com um mês de CLT e quatro meses de direitos de imagem em atraso, além da premiação do título do Campeonato Catarinense.

Na temporada, Alef Manga fez quatro gols e duas assistências em 31 partidas com a camisa do Avaí. O atleta foi titular em 17 oportunidades e conquistou o título catarinense.

Alef Manga discutiu com torcedores do Avaí

No começo de maio, Alef Manga se envolveu em uma polêmica com a torcida. Ele foi alvo de críticas na derrota por 2 a 1 para o Goiás, na Serrinha.

Substituído no segundo tempo, o atacante rebateu as críticas dos torcedores presentes em Goiânia e teve que ser contido pelos colegas.

Alef Manga foi envolvido em apostas esportivas

Alef Manga, em Coritiba x Santos, pelo Brasileirão de 2023. Foto: Robson Mafra/Agif/Gazeta Press

Em agosto de 2023, Alef Manga foi acusado e condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por envolvimento em caso de manipulação de resultados no futebol. O atacante recebeu um cartão amarelo em uma partida entre Coritiba e América-MG, em 2022, e recebeu R$ 40 mil.

O esquema foi descoberto através da "Operação Penalidade Máxima", do Ministério Público de Goiás (MP-GO). Com a punição, o jogador ficou 360 dias fora do futebol e devolveu o dinheiro recebido.

O Coxa até chegou a emprestá-lo para o Pafos, do Chipre, em setembro, mas a Fifa decidiu aplicar a pena internacionalmente no final de outubro. O Coritiba suspendeu o contrato dele, que voltou a atuar na retinal de 2024 com a camisa alviverde, mas não teve o acordo renovado após quatro jogos.