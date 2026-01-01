Pikachu quebra 'promessa' ao assinar com o Remo; confira

O atacante Yago Pikachu, que saiu do Fortaleza após o fim de seu contrato, é o novo reforço do Remo. A chegada representa a quebra de uma "promessa" feita pelo atleta em 2018, quando disse que não atuaria em tal clube.

A declaração aconteceu em entrevista ao extinto quadro "Bolívia Talk Show", do canal "Desimpedidos", no YouTube. Jogador do Vasco na época e ex-Paysandu, Pikachu foi questionado a respeito de algum time brasileiro no qual não jogaria. Ao responder, o atacante citou o Remo.

— Só no Remo, eu acho. Não jogaria no Remo não - disse. Com foco na disputa desta Série A, o acerto do jogador de 33 anos é válido por duas temporadas.

Yago Pikachu é o novo reforço do Remo (Foto: divulgação/Remo)

O anúncio no Remo começou a ser feito na noite da última quarta-feira (31). O time publicou nas redes sociais um vídeo com uma "Pokébola" e uma música dedicada ao personagem Pikachu, principal símbolo da franquia "Pokémon". Instantes depois da virada de ano, veio o comunicado definitivo.

Quarto colocado na última Série B, o Remo segue se movimentando em preparação para o Campeonato Brasileiro. Juan Carlos Osorio, ex-São Paulo e Athletico-PR, foi definido como o novo treinador da equipe paraense.

Passagem no Paysandu

Revelado pelo Paysandu, Yago Pikachu atuou no profissional do clube entre 2012 e 2015. Foram 213 partidas ao longo do recorte, com 62 gols e 15 assistências. O atleta venceu o Campeonato Paraense de 2013.

Após a saída, Pikachu assinou com o Vasco. Na sequência, jogou pelo Fortaleza, transferiu-se para o Shimizu S-Pulse-JAP e retornou ao Leão do Pici.