Time da Série A anuncia ex-São Paulo e Athletico como novo técnico
Juan Carlos Osório foi anunciado pelo Azulino nesta quinta-feira (18)
O Remo supreendeu e anunciou um conhecido do futebol brasileiro como novo treinador. Juan Carlos Osório, ex-São Paulo e Athletico, assumiu o Azulino nesta quinta-feira (18).
Osório, 64 anos, chega para substituir Guto Ferreira, que conseguiu a arrancada para conquistar o acesso à Série A e não renovou por desacordo financeiro. O nome do comandante colombiano, que estava desempregado desde a saída do Tijuana-MEX em março, não vinha sendo especulado.
Lance!
Em 2015, ele comandou o São Paulo em 29 partidas e deixou o clube para assumir a seleção do México para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. A equipe foi eliminada pelo Brasil nas oitavas de final após derrotar a Alemanha, atual campeã, e a Coreia do Sul na primeira fase.
Já no passado, Osório trabalhou por apenas três meses no Athletico. O comandante teve problemas extracampo e acabou demitido após sofrer a única derrota, na ida das quartas de final do Campeonato Paranaense, para o Londrina, fora de casa. Ao todo, foram seis vitórias, quatro empates e um revés em 11 jogos, com 66% de aproveitamento.
Em 2026, o Remo estreia no Paraense em 24 de janeiro contra o Bragantino-PA e diante do Vitória no Brasileirão, em 28 ou 29 do mesmo mês, além de começar o ano na Super Copa Grão-Pará frente ao Águia de Marabá, em 10 de janeiro. O Azulino ainda terá a Copa do Brasil e a Copa Verde como calendário.
Carreira de Juan Carlos Osório, técnico do Remo
Juan Carlos Osório iniciou a carreira como auxiliar-técnico do Manchester City-ING, entre 2001 e 2006. Depois, como treinador, passou por Millonarios-COL e os americanos Chicago Fire e NY Red Bulls até chegar ao Once Caldas-COL, onde teve sequência por duas temporadas e foi campeão nacional em 2010.
O técnico também se destacou na passagem pelo Atlético Nacional-COL, quando conquistou seis títulos de 2012 a 2015 e caiu nas oitavas (2015) e quartas de final (2014) da Libertadores. O bom desempenho chamou a atenção do São Paulo.
No Tricolor, Osório conviveu com salários atrasados, nove saídas de jogadores e discursos conflitantes com a diretoria, que vivia momento político turbulento. Com a proposta da seleção mexicana, optou por sair para 'realizar um sonho' na carreira.
Pelo México, fez quase todo o ciclo e parou nas oitavas da Copa de 2018 contra o Brasil. Em seguida, assumiu a Seleção do Paraguai e ficou apenas em um jogo, alegando problemas pessoais.
Osório retornou ao Atlético Nacional, passou pelo América de Cali-COL e trabalhou no Zamalek, do Egito, com título da Taça da Confederação Africana na temporada 2023-24. Ele assumiu o Athletico entre janeiro e março de 2024, e o último trabalho foi no Tijuana, do México, quando terminou demitido em abril.
