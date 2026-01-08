Ex-Internacional é aposta da Portuguesa para encarar o Palmeiras: 'Empolgado'
Atacante destaca preparação intensa, projeta estreia no Paulistão e ressalta a força do Canindé
A Portuguesa inicia sua caminhada no Campeonato Paulista neste sábado (10), às 20h30, quando recebe o Palmeiras, no Estádio do Canindé, pela rodada de abertura do estadual. Uma das caras novas do elenco rubro-verde é o atacante Matheus Cadorini, que vive clima de expectativa para sua primeira partida oficial com a camisa da Lusa.
Cadorini destacou a intensidade da preparação da equipe e projetou a estreia no Campeonato Paulista. O jogador demonstrou entusiasmo com a oportunidade de defender a camisa rubro-verde e ressaltou a importância do apoio da torcida no Canindé.
— Estou muito feliz com esses primeiros momentos na Portuguesa. A preparação foi muito intensa e estou empolgado por poder entrar em campo, vestir essa camisa e ajudar o clube a começar bem o Campeonato Paulista — afirmou Cadorini.
Cadorini chegou à Portuguesa a pedido do técnico Fábio Matias, com quem já havia trabalhado no Internacional. Sob o comando do treinador, o atacante viveu um de seus melhores momentos em 2021, quando marcou 15 gols em 23 partidas pela equipe Sub-20 do Colorado.
Agora, reencontrando o comandante no Canindé, o jogador desponta como uma das apostas da Lusa para o confronto diante do Palmeiras.
— Sabemos da qualidade do Palmeiras, mas jogar no Canindé, diante da nossa torcida, é um fator muito importante. Vamos buscar fazer um grande jogo e conquistar o melhor resultado possível para começar o estadual com o pé direito — completou.
Natural de Taubaté (SP), o atacante de 23 anos foi anunciado pela Portuguesa no fim de 2025, assinando contrato válido até o fim de 2028 e reforçando o projeto da equipe para a temporada. O atacante retorna ao futebol brasileiro após duas temporadas no Real Murcia, da Espanha, onde viveu sua primeira experiência internacional.
Revelado nas categorias de base do Audax, Matheus Cadorini construiu sua trajetória em clubes como Internacional, Coritiba e Ituano. Na Lusa, o atacante reencontra o técnico Fábio Matias, com quem já havia trabalhado nas categorias de base do Internacional.
Números de Cadorini:
- Internacional - 21 jogos / 2 gols
- Coritiba - 12 jogos / 2 gols
- Ituano - 23 jogos / 4 gols / 2 assistências
- Real Murcia - 17 jogos / 3 gols
Formato do Paulistão
A principal novidade do Paulistão 2026 é o novo formato de disputa. Inspirado na UEFA Champions League, o sistema passa a adotar uma divisão por potes, substituindo os tradicionais grupos fixos. As oito rodadas da primeira fase serão disputadas entre equipes do mesmo pote e também contra adversários de outros níveis.
O Pote A reúne os maiores campeões estaduais: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. O Pote B conta com São Bernardo, Novorizontino, Bragantino e Mirassol, que terminaram o Paulistão de 2025 entre a quinta e a oitava colocação. No Pote C estão Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e Portuguesa, classificados entre o nono e o 12º lugar na última edição. Já o Pote D é formado por Botafogo-SP e Noroeste, 13º e 14º colocados em 2025, além de Capivariano e Primavera, que subiram da Série A2.
