Botafogo desperdiça chances, perde para o Potosí e deixa confronto aberto na Libertadores

Em sua primeira decisão na temporada, pela ida da segunda fase da Libertadores, nesta quarta-feira (18), no Estádio Victor Ugarte, o Botafogo exagerou nos erros em chances claras no ataque e perdeu para o Nacional Potosí-BOL pelo placar de 1 a 0. Baldomar marcou o gol dos bolivianos no duelo, dando vantagem no placar agregado.

O jogo de volta valendo vaga na terceira fase será na próxima quarta-feira (25), no Nilton Santos. Com o resultado, o Glorioso precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Quem avançar irá enfrentar Barcelona-EQU ou Argentinos Juniors, valendo vaga na fase de grupos.

Botafogo punido

O Botafogo, com muita dificuldade devido aos cerca de 4.000 metros de altitude, exagerou na quantidade de chances claras desperdiçadas. O roteiro da primeira decisão rumo à fase de grupos da Libertadores passou longe do imaginado inicialmente.

Com Jordan Barrera, Matheus Martins e Montoro, o Glorioso chegou bem ao ataque e foi prejudicado pela própria limitação. Se antes uma derrota "magra" era considerada um bom resultado, dado o contexto, o Botafogo tem diversos motivos para chegar ao Rio de Janeiro muito insatisfeito. O Nacional Potosí deu muito espaço, mostrou-se muito distante tecnicamente e também sentiu o ritmo de jogo, já que este foi o seu primeiro oficial da temporada.

Foram muitas as chances claras desperdiçadas no Estádio Victor Ugarte contra um time desorganizado. Como o Botafogo não soube aproveitar o volume de jogo em contra-ataque, os donos da casa aproveitaram erro de marcação em bola aérea e balançaram a rede com Baldomar no começo da segunda etapa. Cruzamento, bola em velocidade e desvio na primeira trave fora do alcance de Léo Linck, que teve boa atuação nos primeiros 90 minutos.

A displicência foi a principal inimiga do Botafogo na Bolívia. Apesar da derrota fora de casa, o recado dado pelo roteiro do jogo e do nível do adversário é claro: a obrigação é vencer sem dificuldades no jogo de volta e carimbar a classificação.

Botafogo luta por vaga na fase de grupos da Libertadores (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA

NACIONAL POTOSÍ 1 X 0 BOTAFOGO

2ª fase (ida) – Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)

📍 Estádio Victor Ugarte, em Potosí, na Bolívia

🟨 Arbitragem: Augusto Aragon (EQU)

🚩 Assistentes: Ricardo Baren e Dennys Guerrero (EQU)

🖥️: Gabriel González (EQU)

Gols: Baldomar 2'/2ºT (POT)

Cartões amarelos: Mateo Ponte, Jordan Barrera e Newton (BOT)

⚽ ESCALAÇÕES

🔴⚪ Nacional Potosí (Técnico: Jesus Eguez)

Galindo; Baldomar, Restrepo, Demiquel e Torrico; Ortomín (Hoyos), Azogue Rojas, Núñez (Rojas) e Solis Arroyo (Abastoflor); Villalba (Tobar_ e Álvarez Vargas.

⚪⚫ Botafogo (Técnico: Martín Anselmi)

Léo Linck; Mateo Ponte (Ythallo), Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Wallace Davi (Villlaba), Álvaro Montoro (Kauan Toledo) e Alex Telles; Jordan Barrera (Marquinhos) e Matheus Martins (Kadir).