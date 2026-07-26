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Grêmio e Fluminense empatam em noite de grande atuação de Fábio

Grêmio se afasta 1 ponto do Z4 e Flu se mantém no topo

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 20:38
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Fábio se destaca no empate entre Grêmio e Fluminense
Fábio se destaca no empate entre Grêmio e Fluminense (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Grêmio e Fluminense empataram em 1 a 1 na Arena do Grêmio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hulk, de pênalti para o Fluminense, e Diego Caito, no fim para o Grêmio, marcaram os gols do jogo. O resultado foi ruim para o Tricolor Gaúcho, que, na 15ª colocação, está a apenas dois pontos de distância do Z4. O empate manteve o Flu na quarta posição, em situação muito confortável que o rival da noite.

Veja os gols de Hulk e Diego Caito em Grêmio x Fluminense

📆Próximos compromissos para Fluminense e Grêmio

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (29), quando recebe o Bahia no Maracanã, às 21h30, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio permanece em Porto Alegre, onde receberá o Bolívar, no jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana, precisando vencer a partida para conquistar a classificação. A partida será disputada na quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio.

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Marlon e Canobbio disputam bola durante Grêmio x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro
Marlon e Canobbio disputam bola durante Grêmio x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Richard Ducker/DiaEsportivo/Folhapress)

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Como foi o jogo?

1º tempo:
O Grêmio foi superior durante o primeiro tempo, que teve poucas emoções, mas se concentrou no campo defensivo do Fluminense. A equipe gaúcha acumulou investidas, principalmente pelo lado direito, e criou as duas melhores oportunidades da etapa inicial. Aos 32 minutos, Tetê invadiu a área sem marcação e ficou cara a cara com Fábio, que fez grande defesa para evitar o gol. Poucos minutos depois, Carlos Vinícius apareceu livre para cabecear após cruzamento certeiro, mas mandou a bola para fora. O Fluminense perdeu Guilherme Arana, que deixou o gramado com dores após entrada de Lucas Pavón e foi substituído por Renê. Guga e Hércules receberam cartão amarelo ainda no início da partida, aumentando a pressão na defesa tricolor.

2º tempo

O Grêmio manteve a postura agressiva apresentada no primeiro tempo e seguiu pressionando o Fluminense, mas o rumo da partida mudou quando, em cobrança de escanteio, a bola bateu no braço do zagueiro Kannemann e, após revisão do VAR, a árbitra assinalou pênalti para a equipe carioca. Hulk cobrou com força, no meio do gol, e abriu o placar. Mesmo em desvantagem, o Grêmio não diminuiu o ritmo e criou outra grande oportunidade, que parou em outra defesa decisiva de Fábio na finalização à queima-roupa de Juan Nardoni. A insistência gremista foi recompensada já aos 44 minutos do segundo tempo, quando Dieto Caito finalizou em direção ao gol, contou com um desvio em Freytes que tirou qualquer chance de defesa de Fábio e garantiu o empate.

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Visão do Lance!

Deu aula 🏅

Fábio fez grandes defesas ao longo do jogo. A atuação decisiva do goleiro permitiu ao Fluminense suportar os momentos de maior pressão para posteriormente marcar o gol. Minutos após o gol de Hulk, Fábio fez outra grande defesa para manter o Flu à frente no placar. Aos 50 minutos, outro milagre salvou o Flu de sofrer a virada.

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No gol do Grêmio, a finalização de Diego Caito desvia no meio do caminho e atrapalha o goleiro, não configurando uma falha de Fábio no lance.

Ficou abaixo 📉

O Grêmio era melhor no jogo quando sofreu o gol de pênalti. A inflação foi um erro técnico do zagueiro Kannemann, que saltou com os braços abertos, atingindo a bola no ar. A displicência do capitão do Tricolor Gaúcho custou pontos valiosos à equipe, que luta contra o rebaixamento. Confira o lance abaixo:

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Lance Capital💡

✅Ficha técnica - Grêmio 1 x 1 Fluminense

BRASILEIRÃO - 20ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 26 de julho de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view).
🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
⚽ Gols: Hulk (P) (FLU) / Diego Caito (GRE)
🟨 Cartões amarelos: Hércules, Guga, Thiago Silva, Canobbio (FLU) / Carlos Vinicius (GRE)

🔵Escalação do Grêmio: Técnico - Luis Castro
Gabriel Grando; Pavon, Gustavo Martins, Kannemann (C), Marlon; Villasanti, Noriega, Juan Nardoni; Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius.

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🟢Escalação do Fluminense: Técnico - Zubeldía
Fábio; Guga, Thiago Silva (C), Freytes, Arana; Martinelli, Lucho Acosta, Hércules; Canobbio, Hulk e Kevin Serna.

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