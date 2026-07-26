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Franclim brinca e elogia Artur Jorge após vitória do Botafogo: 'Muito importante'

Técnico do Glorioso levou a melhor sobre o ex-companheiro, agora no Cruzeiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 19:32
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Franclim Carvalho, técnico do Botafogo
Franclim Carvalho em Cruzeiro x Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Técnico do Botafogo, Franclim Carvalho concedeu entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O falou do reencontro com Artur Jorge e comemorou o resultado do Glorioso diante da equipe mineira.

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— Claro que se eu tenho amigos do outro lado é diferente, mas durante os cento e poucos minutos nós esquecemos isso. Eu sou um pouco nervoso, digamos assim. Vivo um pouco o jogo. Nesse jogo tem que ter uma forma de estar diferente. Tenho amigos do lado de lá. Como eu disse, era importante eu sair no final sorrindo. Sorriu para nós, ainda bem. Mas eu desejo muito sucesso a eles, exceto quando jogarem contra nós — disse Franclim Carvalho.

Franclim Carvalho era auxiliar de Artur Jorge e conquistou os títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2024 na comissão técnica do Glorioso. Ele deixou o corpo técnico do antigo companheiro, então a caminho do Cruzeiro, para assumir o Alvinegro.

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— Artur é uma pessoa muito importante na minha carreira e na minha vida. Depois tem também o João Cardoso, o André Cunha e o Tiago Lopes. Nós fizemos um percurso durante alguns anos, um percurso vitorioso. Depois aconteceu de cada um seguir por outro caminho. O Artur e a comissão estão na história do Botafogo e ninguém vai apagar isso, porque o ano de 2024 fica na memória de todo mundo — destacou.

Com o resultado, o Glorioso subiu para a sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos. A equipe, agora, descansa e se prepara visando o próximo compromisso, que será contra o Fluminense, apenas no dia 8 de agosto.

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Jogadores do Botafogo comemoram gol
Jogadores do Botafogo comemoram gol (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Veja mais respostas do técnico do Botafogo:

Desempenho no retorno

— Bom seria se tivéssemos nove pontos e não temos, infelizmente. Mas sim, o registro é bom. Importante o fato de não termos sofrido gols nas duas partidas seguidas. Eu creio que, para o Brasileiro, é a primeira vez nesta temporada. É importante para nós enquanto equipe. Dá confiança.

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Espaço para descanso

— Sobre o período que temos: é um período bom para nós, porque temos espaço e tempo, principalmente para os atletas que acabaram de chegar. Hoje vocês viram, e eu falei disso no final da partida anterior, que nós só tínhamos dois dias de intervalo entre jogos. O adversário tinha três. Isso poderia fazer diferença e fez. Na minha opinião fez no fator físico. Portanto, esse tempo serve para recuperar e depois para preparar o próximo jogo, que é contra o Fluminense. Esse jogo do Grêmio depois, lá na frente, vão reclamar da densidade competitiva. É a manta curta: se você tapa de um lado, destapa do outro. Agora é importante para integrar a gente nova e para prepararmos o próximo jogo com tempo. Os jogadores vão ter uma folga parecida.

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