Rafael admite crise no São Paulo e pede união para tirar clube da situação Rafael falou sobre partida do São Paulo e momento político

Após o empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, o goleiro Rafael reconheceu o momento delicado vivido pelo São Paulo, mas reforçou a confiança no trabalho realizado dentro do clube. O capitão destacou que a equipe entende a pressão pelos resultados, mas afirmou acreditar que a instituição tem pessoas comprometidas em recolocar o Tricolor no caminho das conquistas.

- A gente sabe que o clube não vive um dos melhores momentos como instituição, mas eu acredito muito e vivo todos os dias dentro do São Paulo. Acredito nas pessoas que estão lá e fazem de tudo para tirar o São Paulo dessa situação e colocar o clube de volta onde o torcedor deseja - disse Rafael.

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Rafael também ressaltou que o elenco tem responsabilidade direta pela campanha no Campeonato Brasileiro e defendeu que o grupo mantenha o foco para reencontrar o caminho das vitórias. Segundo o goleiro, uma sequência de bons resultados pode devolver a tranquilidade ao ambiente e permitir que o time evolua ao longo da temporada.

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- Nós temos uma parcela muito grande nessa questão dos resultados. Somos nós que entramos em campo e sabemos da importância de vencer para estar lá em cima da tabela e trabalhar com mais tranquilidade. Vamos seguir trabalhando incansavelmente para levar alegrias ao nosso torcedor - completou.

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Rafael em jogo do Flamengo e São Paulo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Como foi o jogo do São Paulo?

Flamengo e São Paulo empataram por 1 a 1 na noite deste domingo (26), pela 20ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, no Rio de Janeiro, Léo Pereira abriu o placar para os rubro-negros, enquanto Calleri, que não balançava a rede desde abril, marcou pelos tricolores. Na reta final da partida, Samuel Lino estufou a rede, mas o VAR indicou impedimento, com o semiautomático, na jogada.