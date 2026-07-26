Dorival aponta crise e cita 'um dos momentos mais negativos' do São Paulo Tricolor ficou no empate com o Flamengo no Maracanã neste sábado (26)

Dorival Júnior falou sobre o resultado do São Paulo e o empate com o Flamengo. O técnico destacou a evolução da equipe em relação ao jogo da última rodada, contra o Athletico-PR.

- Tem muitos aspectos a serem abordados. Primeiro, estamos abrindo espaço para alguns garotos que estão chegando, treinando e buscando se preparar da melhor maneira possível. O segundo aspecto, que para mim é muito importante, é que, às vezes, o resultado acaba tirando a possibilidade de crescimento, principalmente no sentido da confiança - explicou.

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Dorival Júnior avaliou que o desempenho da equipe acabou sendo ofuscado pela sequência de resultados negativos. Segundo o treinador, a falta de vitórias prejudica a confiança do elenco e aumenta a cobrança sobre o trabalho, mas destacou que vê um grupo comprometido e em evolução. O técnico também ressaltou o esforço dos jogadores em campo, afirmando que o São Paulo tem demonstrado entrega, acredita até o fim das partidas e busca retribuir a confiança depositada no elenco.

Durante a coletiva, Dorival também desabafou. De acordo com as suas palavras, o time vive um dos "momentos mais negativos da sua história", e que com isso, tem tentado driblar esses resultados.

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- Acho que vivemos um dos momentos mais negativos da história. Temos que criar uma blindagem completa no dia a dia de trabalho, e é isso que estamos buscando fazer. Ao mesmo tempo, queremos dar espaço para que os garotos da base ocupem seus lugares e possam se desenvolver da melhor forma. Se analisarmos as duas últimas partidas, a equipe mostrou evolução. O resultado do meio de semana acabou atrapalhando esse processo de crescimento que já vinha sendo percebido - desabafou.

Flamengo x São Paulo no Maracanã pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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Como foi o jogo do São Paulo?

Flamengo e São Paulo empataram por 1 a 1 na noite deste domingo (26), pela 20ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, no Rio de Janeiro, Léo Pereira abriu o placar para os rubro-negros, enquanto Calleri, que não balançava a rede desde abril, marcou pelos tricolores. Na reta final da partida, Samuel Lino estufou a rede, mas o VAR indicou impedimento, com o semiautomático, na jogada.