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Dê suas notas: Grêmio e Fluminense empatam em duelo de opostos no Brasileirão

Quem foi bem e quem foi mal? Avalie e dê suas notas!

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 21:07
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Hulk celebra gol do Fluminense contra o Grêmio pelo Brasileirão
Hulk celebra gol do Fluminense contra o Grêmio pelo Brasileirão (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Grêmio e Fluminense empataram por 1 a 1 na Arena do Grêmio, neste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hulk, de pênalti, abriu o placar para o Tricolor das Laranjeiras, mas Diego Caito deixou tudo igual nos minutos finais. Avalie a atuação dos jogadores no empate!

Veja os gols de Hulk e Diego Caito em Grêmio x Fluminense

Dê suas notas para os jogadores de Grêmio x Fluminense

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Confira a visão do Lance!

🌟Melhor em campo:
Fábio fez grandes defesas ao longo do jogo. A atuação decisiva do goleiro permitiu ao Fluminense suportar os momentos de maior pressão para posteriormente marcar o gol. Minutos após o gol de Hulk, Fábio fez outra grande defesa para manter o Flu à frente no placar. Aos 50 minutos, outro milagre salvou o Flu de sofrer a virada.

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📉Pior em campo:
O Grêmio era melhor no jogo quando sofreu o gol de pênalti. A inflação foi um erro técnico do zagueiro Kannemann, que saltou com os braços abertos, atingindo a bola no ar. A displicência do capitão do Tricolor Gaúcho custou pontos valiosos à equipe, que luta contra o rebaixamento.

Fábio se destaca no empate entre Grêmio e Fluminense
Fábio se destacou no empate entre Grêmio e Fluminense (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

📆Próximos compromissos para Fluminense e Grêmio

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (29), quando recebe o Bahia no Maracanã, às 21h30, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio permanece em Porto Alegre, onde receberá o Bolívar, no jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana, precisando vencer a partida para conquistar a classificação. A partida será disputada na quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio.

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