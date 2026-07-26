Domínguez ressalta inteligência do Atlético e destaca: 'Temos que acreditar' Treinador elogiou a postura e a compreensão de jogo dos atletas

O Atlético venceu o Palmeiras por 2 a 1 na noite deste domingo, no Nubank Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez destacou a postura da equipe, que soube interpretar os diferentes momentos do jogo, administrar a vantagem no placar e tomar as decisões corretas dentro do contexto da partida.

O Atlético venceu o Palmeiras por 2 a 1 na noite deste domingo, no Nubank Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez destacou a postura da equipe, que soube interpretar os diferentes momentos do jogo, administrar a vantagem no placar e tomar as decisões corretas dentro do contexto da partida.

Segundo o treinador, diferentemente do empate com o Bahia, quando o Atlético recuou excessivamente após abrir o placar, desta vez a equipe soube entender quando pressionar, quando baixar as linhas e como controlar as ações diante de um dos principais times do país:

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— O que mudou foi que, contra o Bahia, fizemos o gol e deixamos de fazer o esforço grupal. Deixamos o rival ter a iniciativa e começamos a correr atrás. Hoje, contra um grande time, com muita qualidade, praticamente um dos melhores, tínhamos que fazer uma partida inteligente. Saber o momento da partida, quando atacar, quando pressionar, quando reduzir os espaços para frente e para trás. Temos que mostrar o que queremos fazer e como queremos fazer. O grupo fez uma grande partida — afirmou o treinador.

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Exaltou o grupo do Atlético e apontou o que levar da vitória

Eduardo Domínguez também fez questão de valorizar o elenco atleticano e destacou a evolução da equipe nas últimas rodadas. Para o comandante, o principal legado da vitória sobre o líder do campeonato é a confiança no trabalho coletivo e a convicção de que o Atlético pode competir em alto nível, independentemente do adversário.

— Temos que acreditar no grupo, que depende de nós e não do rival. Jogamos com muita disciplina. Temos grandes jogadores, que estão crescendo muito. Saber que o rival não perdia durante a competição tem um sabor muito bom, mas também temos que olhar para as últimas quatro partidas do Brasileirão: vencemos três. O time está crescendo muito e acreditando que também pode jogar bem fora de casa — destacou.

Domínguez em Palmeiras x Atlético (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

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