Erros persistem, mas São Paulo tem resultado ameno contra o Flamengo São Paulo empatou com o Flamengo

Flamengo e São Paulo empataram por 1 a 1 neste domingo (26) pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro em um jogo no qual São Paulo mostrou uma ideia de jogo clara no primeiro tempo. No Maracanã, não sentiu a pressão, contando também com o forte apoio da sua torcida, que lotou o setor visitante e não parou de cantar.

Torcida do São Paulo no Maracanã (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

O São Paulo conseguiu competir de igual para igual com o Flamengo no Maracanã e, talvez pela primeira vez em muito tempo contra um rival deste porte, controlou diferentes momentos da partida. Não foi um time que apenas se defendeu. Pressionou, ocupou bem os espaços e teve personalidade para trocar passes mesmo sob pressão.

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Flamengo x São Paulo no Maracanã pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Roteiro de segundo tempo se repete

O roteiro tem se repetido para o São Paulo neste Campeonato Brasileiro quando se fala do retorno do intervalo.



Mesmo depois de um primeiro tempo consistente, competitivo e equilibrado diante do Flamengo, a equipe voltou a ser castigada por um erro de atenção. Léo Pereira apareceu nas costas da marcação de Arboleda e abriu o placar, transformando em desvantagem um jogo que o Tricolor conseguia controlar.

A dificuldade em evitar falhas pontuais segue sendo um dos principais problemas da equipe na competição, que frequentemente vê boas atuações serem comprometidas por erros já recorrentes. Um São Paulo que controlava, mas viu um gol nascer da mesma forma que aconteceu na rodada passada, contra o Athletico-PR.

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Mesmo assim, o São Paulo - desta vez -, encontrou forças para reagir. Em uma boa jogada construída pela equipe, Calleri balançou as redes e encerrou um jejum que já durava mais de três meses. Um dos destaques do lance foi a assistência de Osório.



Cria de Cotia, o jovem tem ganhado espaço e entrado cada vez mais no radar de Dorival Júnior, aproveitando as oportunidades e mostrando personalidade quando acionado.

Mesmo com o gol de Calleri, o São Paulo voltou a dar sinais de fragilidade defensiva. Já nos acréscimos, a equipe cedeu espaço na defesa e viu o Flamengo balançar as redes novamente, mas o lance acabou anulado.

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O empate está longe de representar o cenário ideal e mantém em evidência alertas que acompanham o time ao longo do Brasileirão, especialmente pelas falhas recorrentes. Ainda assim, pelo contexto da partida e pelo adversário, o ponto conquistado no Maracanã ameniza a pressão - que tem sido a palavra da temporada.