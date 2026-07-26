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Veja os dois gols do triunfo do Remo sobre o Vitória no Brasileirão

Duelo foi válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 21:28
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Alef Manga comemora gol do Remo (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)
Alef Manga comemora gol do Remo (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

O Remo venceu o Vitória por 2 a 0, neste domingo (26), pelo Campeonato Brasileiro, em uma partida marcada pela eficiência do time paraense. Com gols de Jajá e Alef Manga, a equipe aproveitou as oportunidades que teve e construiu um resultado importante diante dos baianos. Veja os gols abaixo:

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O Vitória tentou buscar o controle da partida contra o Remo e teve momentos de maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar chances claras. O Remo, por outro lado, foi mais objetivo quando chegou ao ataque e contou com a força de seus jogadores ofensivos para sair de campo com os três pontos.

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O primeiro gol saiu dos pés de Jajá. O atacante recebeu pela esquerda, cortou para o meio, acreditou na jogada e, de fora da área, soltou uma bomba. A finalização foi forte e surpreendeu Lucas Arcanjo, que vinha sendo um dos destaques do Vitória na partida. O goleiro acabou aceitando uma bola defensável, e o Remo abriu o placar.

O segundo gol veio em um contra-ataque rápido do Remo. Alef Manga recebeu em profundidade, ganhou espaço e, já dentro da área, bateu cruzado para vencer Lucas Arcanjo e sacramentar a vitória paraense.

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