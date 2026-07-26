Veja gols de Grêmio x Fluminense: Hulk marca, mas Diego empata Duelo é válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro

Grêmio e Fluminense se enfrentaram, na noite deste domingo (26), em jogo válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena do Tricolor Gaúcho, Hulk abriu o placar de pênalti, mas Diego deixou tudo igual no finalzinho. Veja as jogadas abaixo:

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Onde assistir Grêmio x Fluminense

O Grêmio recebe o Fluminense neste domingo (26), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 18h30 (de Brasília). A transmissão da partida será exclusiva do Premiere (pay-per-view).

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Atacante Hulk em Grêmio x Fluminense em jogo válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro na Arena do Grêmio, neste domingo (26)(Foto: Jorge Lansarin/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Com apenas 21 pontos, o Grêmio ocupa a 16ª colocação, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Do outro lado, o cenário é completamente oposto. O Fluminense ocupa a 4ª colocação, com 32 pontos. Além da posição confortável no Campeonato Brasileiro, o Flu carrega uma invencibilidade de cinco partidas seguidas diante do rival gaúcho.

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🔵Escalação do Grêmio: Técnico - Luis Castro

Gabriel Grando; Pavon, Gustavo Martins, Kannemann (C), Marlon; Villasanti, Noriega, Juan Nardoni; Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius.

🟢Escalação do Fluminense para enfrentar o Grêmio na Arena: Técnico - Zubeldía

Fábio; Guga, Thiago Silva (C), Freytes, Arana; Martinelli, Lucho Acosta, Hércules; Canobbio, Hulk e Kevin Serna.

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O técnico Luís Zubeldía não poderá contar com o atacante Jhon Kenndey no duelo do Campeonato Brasileiro, suspenso. Os zagueiros Millán e Jemmes, substituídos durante o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino na última sexta (17), tiveram lesões musculares diagnosticadas e também desfalcam a equipe no confronto.