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Herói da vitória, Igor Gomes desabafa sobre situação no Atlético: 'Não tem sido fácil'

Meia não entrava em campo pelo Galo há dez partidas

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
26/07/2026 22:06
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Igor Gomes em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Igor Gomes em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético
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O Atlético conquistou uma grande vitória por 2 a 1 sobre o líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, no Nubank Parque, neste domingo. Autor do gol que garantiu o triunfo alvinegro, Igor Gomes voltou a atuar após um longo período sem espaço na equipe e, depois da partida, fez um forte desabafo sobre a situação que vive no clube, além de comentar o futuro.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético conquistou uma grande vitória por 2 a 1 sobre o líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, no Nubank Parque, neste domingo. Autor do gol que garantiu o triunfo alvinegro, Igor Gomes voltou a atuar após um longo período sem espaço na equipe e, depois da partida, fez um forte desabafo sobre a situação que vive no clube, além de comentar o futuro.

Igor Gomes não entrava em campo pelo Atlético havia dez partidas. O meia perdeu espaço no elenco e vive uma situação indefinida. Com contrato apenas até o fim da temporada, a tendência é de que o vínculo não seja renovado. Internamente, o clube não trabalha com a permanência do jogador para 2027.

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Livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe, Igor Gomes já desperta o interesse de outros clubes e pode deixar o Atlético ao término do contrato.

Após a vitória sobre o Palmeiras, o meia falou sobre o período em que ficou fora dos planos e admitiu que ainda não sabe o motivo da falta de oportunidades:

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— Primeiro, são situações que ocorrem dentro do futebol. Ninguém quer ficar sem jogar, mas uma coisa que eu aprendi na minha vida é fazer o meu papel. Tem coisas que fogem do nosso controle. Acho que as ocasiões de não poder jogar, muitas das vezes, não passam por nós, e sim por escolhas. O que eu controlo é o meu dia a dia, o meu trabalho, até porque não tem sido fácil ficar sem jogar. Sempre joguei em todos os lugares por onde passei. Agora, no Galo, essa é a primeira fase mais crítica nesse quesito. Os motivos eu ainda não sei ao certo, se é pelo dia a dia ou pelo fato do contrato. Enfim, não sei — disse o meia

Mesmo com o futuro indefinido, Igor Gomes garantiu que seguirá trabalhando enquanto defender as cores do Atlético e destacou a importância do resultado conquistado fora de casa:

— Espero que isso acabe o mais rápido possível, que as coisas aconteçam da maneira que têm que acontecer. Fico muito feliz principalmente por ajudar a nossa equipe. A gente vive um momento um pouco conturbado, brigando por posições importantes na tabela. Foi uma vitória muito importante diante de um adversário que é um dos favoritos ao título. Viemos à casa deles, tivemos as nossas oportunidades e fomos felizes — completou Igor Gomes.

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Igor Gomes fica no Atlético?

Ao ser questionado diretamente sobre a possibilidade de permanecer no Atlético após o desabafo, Igor Gomes evitou cravar qual será o seu futuro. O meia afirmou que a situação está sendo tratada internamente e preferiu não entrar em detalhes, mas garantiu que seguirá comprometido enquanto vestir a camisa alvinegra:

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— Acho que isso deve ser tratado de maneira interna. Tem coisas que, por integridade minha, prefiro manter em sigilo. A gente trata entre nós. Não garanto nada, mas o que eu garanto é que, a cada dia que eu estiver com a camisa do Galo, treinando ou jogando, seja por 10 minutos ou 90 minutos, vou dar o meu melhor porque faço o que amo — afirmou o meia.

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