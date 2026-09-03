Conmebol define árbitros dos jogos de ida das quartas da Libertadores

A Conmebol definiu, nesta quinta-feira (3), a escala de arbitragem para os jogos de ida das quartas de final da Libertadores. Os quatro confrontos que envolvem equipes brasileiras terão árbitros estrangeiros. As partidas serão disputadas entre terça-feira (8) e quinta-feira (10) da próxima semana.

Nenhum profissional brasileiro foi escalado para apitar os duelos desta fase. O uruguaio Andrés Matonte será o responsável por Fluminense e Platense, enquanto seu compatriota Andrés Cunha comandará a arbitragem de vídeo.

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No confronto entre Palmeiras e LDU, o árbitro será o venezuelano Jesús Valenzuela, com Juan Soto, também da Venezuela, no VAR.

Já o duelo entre Estudiantes e Corinthians terá o uruguaio Esteban Ostojich como árbitro principal. Antonio García, igualmente uruguaio, será o responsável pelo VAR.

Por fim, Independiente del Valle x Flamengo terá arbitragem argentina. Facundo Tello estará no comando da partida, enquanto Silvio Trucco ficará encarregado do VAR.

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Arbitragem dos jogos de ida da Libertadores

Fluminense x Platense — 8/9

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Palmeiras x LDU — 9/9

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Estudiantes x Corinthians — 10/9

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

VAR: Antonio García (URU)

Independiente del Valle x Flamengo — 10/9

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Facundo Tello apitou a final da Libertadores de 2024, entre Atlético-MG e Botafogo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

A Conmebol ainda não definiu os árbitros dos jogos de volta das quartas de final. Os confrontos decisivos estão previstos para acontecer entre os dias 15 e 17 de setembro.

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