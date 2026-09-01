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Abel Ferreira é multado por chutar microfone em jogo do Palmeiras na Libertadores; veja valores

Português não recebeu suspensão e poderá comandar o Verdão contra a LDU

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
01/09/2026 20:30
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Atitude de Abel Ferreira em jogo do Palmeiras repercute nas redes sociais (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Abel Ferreira durante partida do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O técnico Abel Ferreira recebeu uma multa nesta terça-feira (1°) aplicada pela Conmebol por chutar um microfone na beira do gramado durante a vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño, por 1 a 0, em Assunção, pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores.

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Na ocasião, o português não foi expulso, e o Comitê Disciplinar da Confederação instaurou um expediente para apurar a conduta do treinador do Palmeiras, mas avaliou que não há necessidade para suspensão. Abel está liberado para comandar a equipe diante da LDU, na quarta-feira (9), no Nubank Parque.

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Julgado, o treinador levou duas multas: uma de 10 mil dólares (cerca de R$ 51,5 mil) e uma sanção de 1.832,60 dólares (cerca R$ 9,4 mil) referente ao reembolso do microfone danificado.

Abel havia sido denunciado no Artigo 11.2 no literal Q do Código Disciplinar da Conmebol, sobre "causar danos".

Abel será julgado em caso igual

Nesta terça-feira (1°), Abel Ferreira foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter chutado o microfone da imprensa que ficava na área técnica durante empate entre Mirassol e Palmeiras, no domingo (30), no interior paulista.

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Com isso, o português foi denunciado pelo STJD por "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", como prevê o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), e pode pegar até seis jogos de gancho como punição.

O julgamento ainda não tem data marcada. Dessa forma, o técnico do Palmeiras deve ter condições de comandar o time nesta quarta-feira (2), contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Vale lembrar que o primeiro confronto terminou com vitória alviverde por 3 a 0.

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➡️ Abel Ferreira é denunciado pelo STJD por chute em microfone; veja possível gancho

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, no Maracanã
(Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)
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