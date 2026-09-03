O treinador Pedro Emanuel vem construindo no Vasco uma relação especial com as competições de mata-mata. Em sua primeira temporada à frente do Cruz-Maltino, o técnico português segue invicto nas copas e já levou a equipe às semifinais da Copa do Brasil e às quartas de final da Copa Sul-Americana.

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O Vasco inicia na próxima quarta-feira (9) a disputa por uma vaga nas semifinais da Sul-Americana, contra o Independiente Santa Fe. Na Copa do Brasil, o adversário na semifinal será o Palmeiras.

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Jogadores do Vasco comemoram classificação contra o Vitória (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O desempenho em torneios eliminatórios, porém, não é uma novidade na carreira de Pedro Emanuel. As quatro grandes conquistas do treinador português aconteceram justamente em competições de mata-mata: a Copa de Portugal de 2011/12, com a Académica; a Copa do Chipre e a Supercopa do Chipre, pelo Apollon Limassol; e a Copa do Rei Saudita, pelo Al-Taawoun, em 2019.

Invencibilidade de Pedro Emanuel nas copas

No Vasco, Pedro Emanuel começa a repetir esse histórico. São oito partidas disputadas em competições de mata-mata, com cinco vitórias e três empates. O aproveitamento é de 75%. Nesse período, o Cruz-Maltino marcou 13 gols e sofreu apenas quatro.

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O time já superou quatro confrontos desde a chegada do treinador. Na Sul-Americana, passou por Independiente Medellín e Olimpia. Na Copa do Brasil, eliminou Fluminense e Vitória.

Os números ajudam a explicar a sensação de que o Vasco tem apresentado uma versão diferente quando entra em campo por competições eliminatórias. A equipe demonstra maior capacidade de competir, controlar momentos dos jogos e sobreviver às adversidades.

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No Brasileirão, cenário é diferente

Se nas copas Pedro Emanuel ainda não perdeu, o cenário no Campeonato Brasileiro é bem mais complicado. O treinador segue tentando tirar o Vasco da zona de rebaixamento e, até aqui, o desempenho na competição nacional está abaixo do apresentado nos mata-matas.

São seis partidas pelo Brasileirão, com apenas uma vitória, dois empates e três derrotas. O aproveitamento é de 27,8%, com cinco gols marcados.

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Apesar dos resultados negativos, as derrotas também apresentam particularidades. Em nenhuma delas o Vasco foi simplesmente dominado durante os 90 minutos. Pelo contrário: em diferentes momentos, o time teve controle das partidas, mas foi castigado pela falta de eficiência, por erros individuais ou por apagões.

Pedro Emanuel no comando do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Derrota para o Vitória marcou estreia

A primeira partida de Pedro Emanuel no comando do Vasco foi justamente contra o Vitória. Ainda conhecendo as peças disponíveis e tentando entender as particularidades do elenco, o treinador viu sua equipe fazer uma partida de baixo nível técnico.

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O Vasco, porém, apresentou evolução no segundo tempo e teve momentos melhores na partida. O resultado acabou definido por um erro individual de Cauan Barros, que originou o gol do Vitória.

Contra o Santos, o problema foi a falta de eficiência no ataque

Na segunda derrota, diante do Santos, em São Januário, o principal problema foi outro: a incapacidade de transformar domínio e oportunidades em gols.

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O Vasco controlou os primeiros 60 minutos e criou situações para abrir o placar. O gol do Santos, entretanto, mudou completamente o cenário. O Cruz-Maltino sentiu o impacto, perdeu organização e acabou derrotado por 3 a 0. A estatística da partida ilustra bem o problema: foram 19 finalizações do Vasco, mas nenhuma terminou em gol.

Thiago Mendes e Neymar disputando bola em Santos e Vasco pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Contra o Palmeiras, apagão decidiu o jogo

A derrota mais recente, por 4 a 1 para o Palmeiras, no Allianz Parque, teve roteiro semelhante em alguns aspectos. O Vasco foi superior durante o primeiro tempo, mas novamente não conseguiu transformar o bom momento em vantagem no placar. Na volta do intervalo, porém, veio o golpe.

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Em uma sucessão de erros, o Cruz-Maltino sofreu três gols em apenas dez minutos no início da segunda etapa. O apagão desmontou a equipe e praticamente decidiu a partida, que terminou com vitória do Palmeiras por 4 a 1.

Desafio de equilibrar os "dois Vas­cos"

Os números mostram dois cenários bastante distintos para Pedro Emanuel. Nas copas, o treinador ainda não sabe o que é perder pelo Vasco e vem conduzindo a equipe por uma sequência de classificações. No Brasileirão, por outro lado, precisa encontrar uma resposta rápida para afastar o clube da zona de rebaixamento.

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O desafio agora é transportar para a competição de pontos corridos a capacidade de competição que o Vasco vem demonstrando nos mata-matas.

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Se o chamado "DNA copeiro" já começa a aparecer com força, Pedro Emanuel ainda precisa fazer com que o Vasco transforme domínio, competitividade e boas atuações em regularidade — e, principalmente, em pontos no Brasileirão.

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