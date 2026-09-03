Um erro no site da CBF tirou o Vasco da zona de rebaixamento do Brasileirão Série A — ao menos momentaneamente. Na manhã desta quinta-feira (3), o clube carioca apareceu na 16ª colocação na tabela da entidade, à frente do Mirassol. Os dois clubes somam 25 pontos e estão empatados na maioria dos critérios. Mas, pelo que diz o quarto quesito de desempate do regulamento específico da competição (REC), é o clube do interior paulista quem está à frente.

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De acordo com as regras do Brasileirão Série A, os critérios de desempate são:

1º - Maior número de vitórias;

2º - Maior saldo de gols;

3º - Maior número de gols pró;

4º - Confronto direto;

5º - Menor número de cartões vermelhos recebidos;

6º - Menor número de cartões amarelos recebidos;

7º - Sorteio.

Mirassol venceu o Vasco por 2 a 1 no primeiro turno do Brasileirão de 2026 (Foto: Divulgação/Vasco)

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Vasco e Mirassol somam sete vitórias cada e saldo negativo de 12 gols. Cada equipe marcou 27 vezes no campeonato. Houve empate por 1 a 1 no jogo entre as equipes no returno, mas na estreia da competição, em janeiro, o time paulista venceu por 2 a 1. Portanto, pelo quarto critério de desempate, o Mirassol está à frente.

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O regulamento acrescenta que o confronto direto não deve ser considerado quando mais de duas equipes estiverem empatadas. O Internacional também soma 25 pontos, mas fica atrás dos outros dois no número de vitórias.

Procurada pelo Lance!, a CBF confirmou que é o Mirassol o atual 16º colocado do Brasileirão. A entidade informou que um problema técnico alterou os parâmetros da tabela que estava no ar, falha que foi corrigida. No fim da manhã, a página com a classificação estava indisponível, mas voltou ao ar com a classificação corrigida pouco depois.

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