Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Erro da CBF tira Vasco da zona de rebaixamento do Brasileirão

Entidade explica que caso se refere a problema técnico; Mirassol é 16º

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 12:10
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Tabela do Brasileirão Série A da CBF tinha Vasco fora da zona de rebaixamento
Tabela do Brasileirão Série A da CBF tinha Vasco fora da zona de rebaixamento (Reprodução/CBF)

Um erro no site da CBF tirou o Vasco da zona de rebaixamento do Brasileirão Série A — ao menos momentaneamente. Na manhã desta quinta-feira (3), o clube carioca apareceu na 16ª colocação na tabela da entidade, à frente do Mirassol. Os dois clubes somam 25 pontos e estão empatados na maioria dos critérios. Mas, pelo que diz o quarto quesito de desempate do regulamento específico da competição (REC), é o clube do interior paulista quem está à frente.

➡️Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro

De acordo com as regras do Brasileirão Série A, os critérios de desempate são:

1º - Maior número de vitórias;

2º - Maior saldo de gols;

3º - Maior número de gols pró;

4º - Confronto direto;

5º - Menor número de cartões vermelhos recebidos;

6º - Menor número de cartões amarelos recebidos;

7º - Sorteio.

Partida entre Mirassol e Vasco no primeiro turno do Brasileirão de 2026
Mirassol venceu o Vasco por 2 a 1 no primeiro turno do Brasileirão de 2026 (Foto: Divulgação/Vasco)

➡️Mais de 30 anos depois, Vasco repete feito marcante na Copa do Brasil

Vasco e Mirassol somam sete vitórias cada e saldo negativo de 12 gols. Cada equipe marcou 27 vezes no campeonato. Houve empate por 1 a 1 no jogo entre as equipes no returno, mas na estreia da competição, em janeiro, o time paulista venceu por 2 a 1. Portanto, pelo quarto critério de desempate, o Mirassol está à frente.

continua após a publicidade

O regulamento acrescenta que o confronto direto não deve ser considerado quando mais de duas equipes estiverem empatadas. O Internacional também soma 25 pontos, mas fica atrás dos outros dois no número de vitórias.

Procurada pelo Lance!, a CBF confirmou que é o Mirassol o atual 16º colocado do Brasileirão. A entidade informou que um problema técnico alterou os parâmetros da tabela que estava no ar, falha que foi corrigida. No fim da manhã, a página com a classificação estava indisponível, mas voltou ao ar com a classificação corrigida pouco depois.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Alex Telles, do Botafogo, se lesionou contra o Flamengo

Botafogo

Botafogo perde Alex Telles para duelo com o Palmeiras

Há 1 minuto
Dorival Júnior pelo São Paulo

São Paulo

São Paulo define planos até o final da janela de transferências

Há 16 minutos
Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro,

Santos

Neymar critica gramado da Vila após eliminação: 'Trabalho de m…'

Há 43 minutos
Lateral assina vínculo de empréstimo com clube eslovaco até julho de 2027 (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo

São Paulo acerta empréstimo de Maik para clube europeu

Há 53 minutos
Com o empate em casa, Santos é eliminado da Copa do Brasil pelo agregado de 3 a 0 (Foto: Fernando Blade /Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Jornalista critica decisão de Cuca por titularidade de Neymar

Há 1 hora
Luan São Paulo

São Paulo

São Paulo encaminha rescisão com Luan; veja detalhes

Há 1 hora
Mais LANCE!
Camisa com o escudo do Corinthians

Corinthians confirma venda de Leticia Teles ao Al Qadsiah, da Arábia Saudita

Meia do Corinthians recebe sondagem de clube estrangeiro (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Torcedores reprovam possível saída de Breno Bidon do Corinthians

Gabigol comenta possível retorno ao Flamengo durante entrevista (Foto: Reprodução)

Gabigol revela desejo de retornar ao Flamengo: 'Não é fácil'

Jogadores de Grêmio e Internacional disputam a bola no jogo de ida da Copa do Brasil

Tensão e milhões: o que está em jogo no Gre-Nal decisivo

Festa da torcida dentro da Vila Belmiro.

Santos registra maior público do ano na Vila Belmiro no clássico contra o Palmeiras

Torcedor do Corinthians chora após receber camisa de Neymar

Corinthians é denunciado por episódio envolvendo criança e camisa de Neymar

Cuca em Santos e Palmeiras, na Vila Belmiro, pelo jogo da volta das quartas da Copa do Brasil

Torcedores do Santos mandam recado a Cuca após eliminação: 'Parabéns'

Fernando Diniz em partida pelo Corinthians

Sem Yuri Alberto, Corinthians perde referência e tem queda de rendimento

giay

Giay revela conselho para Neymar em Santos x Palmeiras: 'Falei para ele não arriscar'

Pedrinho, Pedro Junio e Artur Jorge

Perspectivas para o Cruzeiro: o impacto das eliminações no planejamento do clube

Vitor Roque durante Santos e Palmeiras, pela Copa do Brasil

Vitor Roque vira assunto após classificação do Palmeiras: 'Pelo menos'

Bernabei, do Internacional, tenta levar vantagem na disputa com Tetê, do Grêmio

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (03/09/2026)

Fred comemora gol pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Um novo Fred no Atlético: do trauma da Copa de 2022 à chance de reconstruir sua imagem no Brasil