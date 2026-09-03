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São Paulo acerta empréstimo de Maik para clube europeu

Lateral-direito estava afastado do restante do elenco por baixo rendimento

PorGabriel de Britto SilvaIzabella Giannola
São Paulo (SP)
03/09/2026 12:02
Atualizado há 2 minutos
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Lateral assina vínculo de empréstimo com clube eslovaco até julho de 2027 (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Lateral assina vínculo de empréstimo com clube eslovaco até julho de 2027 (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O São Paulo encaminhou, nesta quinta-feira (3), o empréstimo do lateral-direito Maik, de 21 anos, ao FK Dukla Banská, da primeira divisão da Eslováquia. O vínculo será válido até julho de 2027, sem opção de compra ao final do período.

Os salários do jogador serão divididos entre o Tricolor e o clube eslovaco durante a duração do contrato. A informação da saída de Maik foi confirmada pela equipe do Lance!.

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Cenário de Maik no São Paulo

A negociação acontece após Maik passar por diferentes momentos no São Paulo ao longo dos últimos meses. Durante a passagem do técnico Roger Machado pelo clube, o lateral foi afastado do elenco principal por cerca de um mês devido a um rendimento considerado insuficiente nas atividades do dia a dia. Na ocasião, o jogador passou a treinar separado do grupo enquanto a comissão técnica avaliava sua evolução.

Posteriormente, com a chegada de Dorival Júnior e a saída do executivo de futebol Rui Costa, Maik foi reintegrado ao elenco principal. O jogador voltou a ser observado pela nova comissão técnica, que acompanhou seu desempenho nos treinamentos antes de definir os próximos passos para a temporada.

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Após o período de avaliação, o entendimento foi de que Maik teria poucas oportunidades de maneira consistente no elenco profissional do São Paulo. Diante desse cenário, o clube comunicou ao estafe do jogador a intenção de negociá-lo por empréstimo nesta janela de transferências.

Maik já se despediu do elenco do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Maik já se despediu do elenco do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Empréstimo pode ser positivo para os dois lados?

A saída para o FK Dukla Banská é vista pelo São Paulo como uma possibilidade de Maik ganhar minutagem e experiência no futebol europeu, além de buscar uma valorização do atleta durante o período longe do clube. Como não há opção de compra prevista no acordo, o Tricolor mantém os direitos do lateral e poderá avaliar seu futuro após o término do empréstimo, em julho de 2027.

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O novo clube de Maik ainda possui uma ligação com o São Paulo. O elenco do FK Dukla Banská conta com João Vitor Miranda, filho do ex-zagueiro Miranda, ídolo da torcida são-paulina.

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