Joia do São Paulo entra na mira de gigantes da Europa

Nícolas Pereira Dos Santos, conhecido como Nicco, é um dos representantes do São Paulo no Mundial Sub-17 que está sendo disputado na Espanha. Atleta das categorias de base do time, está sendo monitorado na competição por times como Real Bétis, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen.

Aos 16 anos, assinou seu contrato profissional com o Tricolor em fevereiro deste ano. O jogador está na lista de atletas que viajaram com a delegação de base para a disputa da competição. Na estreia nesta segunda-feira (1º), o São Paulo empatou por 2 a 2 com o Dínamo Zagreb, da Croácia, com gols de Brenno Junqueira e Robert William.

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Como o torneio prevê uma disputa de pênaltis em caso de igualdade, valendo um ponto extra, o Tricolor acabou derrotado por 3 a 2 nas cobranças. Outras promessas do São Paulo também estão na competição, como Lucas Miranda - filho do ex-zagueiro -, e Brenno, que tem participado de alguns treinos com o profissional nesta temporada.

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Jogador assinou contrato profissional com o São Paulo em fevereiro (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Quem é Nicco, do São Paulo?

Nicolas Pereira dos Santos, conhecido como Nicco, assinou seu primeiro contrato profissional com São Paulo. Cria de Cotia, aos 16 anos, atua como meia. O jogador assinou um contrato até 2029, com uma multa rescisória de 60 milhões de euros para o exterior. A assinatura aconteceu em fevereiro.

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Natural de Espumoso, cidade do Rio Grande do Sul, chegou ao Tricolor há três anos, vindo do Juventude. Nicco, como é chamado, vem se destacando na base tricolor. Tido como uma promessa do meio-campo, atua como volante e meia, foi convocado para a Seleção de base sub-16 em 2025. No São Paulo, defende o Sub-17.

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