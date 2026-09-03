Joia do São Paulo entra na mira de gigantes da Europa
Tricolor tem joia no radar de times da Europa durante Mundial de base
Nícolas Pereira Dos Santos, conhecido como Nicco, é um dos representantes do São Paulo no Mundial Sub-17 que está sendo disputado na Espanha. Atleta das categorias de base do time, está sendo monitorado na competição por times como Real Bétis, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen.
Aos 16 anos, assinou seu contrato profissional com o Tricolor em fevereiro deste ano. O jogador está na lista de atletas que viajaram com a delegação de base para a disputa da competição. Na estreia nesta segunda-feira (1º), o São Paulo empatou por 2 a 2 com o Dínamo Zagreb, da Croácia, com gols de Brenno Junqueira e Robert William.
Como o torneio prevê uma disputa de pênaltis em caso de igualdade, valendo um ponto extra, o Tricolor acabou derrotado por 3 a 2 nas cobranças. Outras promessas do São Paulo também estão na competição, como Lucas Miranda - filho do ex-zagueiro -, e Brenno, que tem participado de alguns treinos com o profissional nesta temporada.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Quem é Nicco, do São Paulo?
Nicolas Pereira dos Santos, conhecido como Nicco, assinou seu primeiro contrato profissional com São Paulo. Cria de Cotia, aos 16 anos, atua como meia. O jogador assinou um contrato até 2029, com uma multa rescisória de 60 milhões de euros para o exterior. A assinatura aconteceu em fevereiro.
Natural de Espumoso, cidade do Rio Grande do Sul, chegou ao Tricolor há três anos, vindo do Juventude. Nicco, como é chamado, vem se destacando na base tricolor. Tido como uma promessa do meio-campo, atua como volante e meia, foi convocado para a Seleção de base sub-16 em 2025. No São Paulo, defende o Sub-17.
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
São Paulo
São Paulo define planos até o final da janela de transferênciasHá 3 horas
São Paulo
São Paulo acerta empréstimo de Maik para clube europeuHá 3 horas
São Paulo
São Paulo encaminha rescisão com Luan; veja detalhesHá 4 horas
São Paulo
Suposto áudio vazado de presidente do São Paulo revela novo prazo para pagamentoHá 1 dia
São Paulo
Como o São Paulo garimpa os garotos que Dorival tem usado?Há 1 dia
São Paulo
Olten cria comissão para analisar contrato da Ticketmaster no São PauloHá 1 dia
Mais LANCE!