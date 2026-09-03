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Por que o Inter vai ganhar o Gre-Nal

Resposta simples é porque o técnico colorado sabe que não se trata só de futebol

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 16:32
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Novo terceiro uniforme do Inter com referências ao título Mundial de 2006.
Internacional vive má fase, mas como se diz no Sul, 'Gre-Nal é Gre-Nal' (Divulgação / SC Internacional)

Fiquei verdadeiramente impactado no dia seguinte ao Gre-Nal de ida das quartas de final da Copa do Brasil, que terminou com empate por 0 a 0 no Beira-Rio. Colegas do Lance! aqui no Rio comentando sobre como o jogo fora ruim. Textos de colunistas em portais esportivos País afora indo pela mesma linha. Programas de TV falando sobre a pobreza do clássico 453, que nem sequer chamavam assim. Certamente, nenhum deles viu o Gre-Nal da forma como um gaúcho vê, e é exatamente por isso que acredito que o Internacional irá vencer na arena do rival nesta quinta-feira (3).

➡️Tensão e milhões: o que está em jogo no Gre-Nal decisivo

Quem assistir ao clássico desta noite precisa fazê-lo entendendo que a essência do Gre-Nal não é jogar bonito. O goleiro do Internacional não é mais o Manga, é o Matheus Cunha; o zagueiro chileno não é mais o Figueroa, é o Maripán; o volante não é mais o Falcão, e o camisa 9 não é o saudoso Fernandão — e tenho até receio de saber quem o técnico uruguaio Paulo Pezzolano vai escalar naquelas duas funções.

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Mas contam que em 2004, quando o então presidente do Inter Fernando Carvalho pegou um avião e foi até uma fazenda em Goiás convencer Fernandão a jogar pelo Sport Club Internacional, ele foi sucinto ao apresentar as obrigações àquele atacante que viria a ser um dos maiores nomes da gloriosa história colorada:

— A coisa mais importante é ganhar do Grêmio.

E é simples assim.

O Internacional passa por uma fase ruim porque o time é, de fato, ruim. Só que o rival desta quarta é igualmente ruim. Mas o detalhe que quase ninguém se atenta de Santa Catarina para cima é que ter time melhor quase nunca foi fator decisivo para vencer um Gre-Nal. Historicamente, vence o clássico quem entende que a única obrigação nessa partida, como bem lembrou Fernando Carvalho, é vencer. Jogando feio, horrível se for preciso, mas com vontade. Sabendo o tamanho da partida e a importância dela para um estado inteiro.

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E entre um time que tem um técnico que nasceu no Uruguai — praticamente um Rio Grande que fala espanhol — e cresceu conhecendo a rivalidade entre Peñarol e Nacional, e outro que tem como principal ativo o conhecimento tático europeu, fica fácil apontar quem deve vencer o Gre-Nal.

Paulo Pezzolano e Luís Castro se enfrentam em mais um Gre-Nal
Paulo Pezzolano e Luís Castro se enfrentam em mais um Gre-Nal (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

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